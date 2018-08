Gobernación pidió restablecer servicios en Palacio de Justicia de Cali

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, solicitó la inmediata intervención del Gobierno Nacional y del Consejo Superior de la Judicatura para que en el corto plazo se reanuden las actividades en el Palacio de Justicia de Cali, pero con la garantía de seguridad para sus empleados y usuarios.

El pasado 15 de agosto se descolgó un ascensor desde el piso sexto del Palacio, hasta el sótano, con seis usuarios a bordo. Dos de ellos perdieron la vida y los otros cuatro heridos de gravedad. Este hecho llevó a que Asonal Judicial se declarara en asamblea permanente, hasta tanto no se garantice la seguridad en la totalidad de los ascensores.



“La Justicia es una obligación y un servicio público que el Estado no debe dejar de prestar a los ciudadanos, para lo cual ofrezco mis buenos oficios que contribuyan en la búsqueda de soluciones de fondo”, dijo la Gobernadora en la comunicación enviada a la ministra de Justicia, Gloria María Borrero; al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Édgar Carlos Saavedra, y al presidente de Asonal Judicial, Luis Fernando Otálvaro.



La mandataria reclamó soluciones de fondo que permitan la reanudación del trabajo de los despachos judiciales y de todas las actividades del Palacio de Justicia ‘en condiciones no solo dignas, sino con garantía de seguridad para sus operadores judiciales y visitantes, que también involucran a los abogados litigantes y a los usuarios en general’.