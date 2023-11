Ofrecen hasta $ 30 millones para dar con los responsables de la masacre en Trujillo

Hasta $ 30 millones de recompensa ofrece la gobernación del Valle del Cauca por información que permita esclarecer la masacre registrada en las últimas horas en zona rural del municipio de Trujillo. También para aquellas personas que aporten datos sobre los grupos delincuenciales que se encuentran en el sector.



De esta manera lo anunció el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Camilo Murcia, luego de un consejo de seguridad que se realizó en Trujillo.

Las víctimas se encontraban en un vehículo. Foto: Archivo particular

Murcia repudió el hecho y aseguró que las víctimas no habían reportado amenazas.



"No habían denunciado amenazas ni hacían parte de procesos como firmantes de paz", precisó el funcionario al indicar que dos de las víctimas presentaban antecedentes por diferentes delitos, “pero no órdenes de captura vigentes”.



“Desde el primer momento las autoridades se desplazaron a la zona asegurando el lugar de los hechos. Desde la Fiscalía General en coordinación con un grupo élite desde Bogotá se destacaron fiscales especializados en lo que respecta al esclarecimiento de estos homicidios. Por parte de la Policía, un grupo élite de investigación y Ejército hace presencia en la zona y garantiza el control territorial”, recordó el funcionario.



Por su parte, la Fiscalía habilitó las líneas de contacto para que la comunidad pueda denunciar de manera: 320 2976662 de la Policía, 323 2733387 de Sijín Valle.



CALI