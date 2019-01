Gobernación del Valle con HP Inc en transformación digital

Esta alianza busca promover la transformación digital y que todas las dependencias de la entidad adopten prácticas innovadoras que les permitan ser parte de la 4ta Revolución Industrial, a través de la tecnología entregada por la compañía.

HP Inc., compañía líder en la industria tecnológica del país, avanza en su alianza con la Gobernación del Valle del Cauca.



La transformación digital permite mejorar la calidad de los procesos y optimizar tiempos, para que las instituciones sean competitivas. HP Inc. conoce los desafíos que enfrentará el país durante la 4ta Revolución Industrial, por eso impulsa transformaciones disruptivas para que, tanto entidades públicas como empresas privadas, se adapten a los nuevos modelos de negocio y puedan mantenerse a la vanguardia.



Mateo Figueroa, director general de HP Inc. Colombia, dijo que "la Gobernación del Valle identificó esta necesidad, es por esto que buscó la manera de evolucionar, incorporando y adaptando las nuevas tecnologías a su entorno. Es así como la transformación digital los ayudará a mejorar la productividad, posicionamiento y competitividad de la entidad”.



Con esta alianza, ambas entidades invitan a los empresarios a que formen parte de la revolución 4.0; digitalizando sus procesos, reduciendo gastos y optimizando los recursos gracias a la tecnología. Esto además les permitirá reinventar las experiencias de sus clientes y aumentar la preferencia que éstos tienen por sus productos y servicios.



Figueroa dijo que “en esta nueva era, las tecnologías inmersivas transformarán la forma en que las organizaciones se comunican, colaboran y trabajan; permitiendo que las marcas desarrollen una relación más fuerte con sus clientes”.



Según expertos, los líderes del sector público y privado en Colombia pueden encontrar cinco áreas que evolucionarán gracias a la transformación digital:



1. Colaboración: La videoconferencia elimina la necesidad de movilizarse para asistir a una reunión. No obstante, la realidad virtual hace que el trabajar en equipo pueda lograrse desde otra dimensión. Con la Realidad Virtual (RV), los equipos de trabajo que están dispersos pueden juntarse e interactuar en tiempo real. Con el uso de cascos con cámaras de RV, los participantes pueden escribir y resaltar apuntes directamente en los objetos, o dibujar y compartir notas en tableros virtuales. Con el tiempo, avatares sofisticados podrían “reemplazar” a los participantes de la reunión, eliminando así la necesidad de los cascos.



2. Capacitación: Las tecnologías inmersivas pueden contribuir a reducir el tiempo que se destina al entrenamiento y capacitación de los empleados. Por ejemplo, las compañías petroleras y de gas han estado usando la realidad virtual durante años para enseñar a los trabajadores las reglas y procedimientos de seguridad mucho antes de que lleguen a poner un pie en una plataforma. De igual manera, en ventas de consumo, la cadena Walmart está usando los cascos de RV de Oculus Rift para capacitar al personal de nuevo ingreso y al ya existente en sus 200 Academias Walmart.



3. Instrucción a la distancia: Con la realidad aumentada, los técnicos de servicio reciben instrucciones detalladas, paso a paso, para realizar reparaciones o instalaciones. Se sobrepone video, imágenes o texto a la pieza correspondiente para guiar a los técnicos de manera visual durante una maniobra con lo cual se mejora tanto su eficiencia como su productividad.



4. Experiencias de clientes: La RA y la RV pueden brindar nuevas experiencias a los clientes para fortalecer la relación con las marcas. Hace algunos años, TOMS Shoes colocó algunos cascos de realidad virtual en más de 100 tiendas alrededor del mundo como parte de su campaña de donación llamada “Ponte En Sus Zapatos”. Los clientes que se ponían los cascos podían hacer, de manera virtual, un “viaje para donar zapatos” y experimentar lo que se sentiría donar a los más necesitados.



5. Fabricación: según la consultora de inteligencia de mercado, IDC, la manufactura será la segunda industria más grande que adoptará la tecnología RA/RV en 2018 con un gasto global de alrededor de 3.2 billones de dólares







Uno de los desafíos más grandes de las organizaciones en un mundo globalizado, es la necesidad de transformar sus modelos tradicionales de trabajo para permitir que la transformación digital permee su cultura organizacional. Por eso, compañías como HP Inc. invitan al gobierno, el sector privado, la academia y en general a toda la sociedad a fortalecer su infraestructura y promover la adaptación ante la 4ta Revolución Industrial.



Acerca de HP

HP Inc. crea tecnología que hace que la vida sea mejor para todos, en todas partes. A través de nuestro portafolio de productos y servicios de sistemas personales, impresoras y soluciones de impresión 3D, creamos experiencias que sorprenden. Más información sobre HP Inc. disponible en http://www.hp.com