'Glifosato: abortos espontáneos, entre efectos nocivos'

Que emoción! Nunca es tarde para entrar en razón.

Gracias por defender Santurbán y entonces decirle no a la mega minería. Pronto no al fracking, no a Tribugá! No al glifosato! Así tendremos colombia biodiversa pa’raro!



Gracias Presidente #AhPeroVotandoPorDuque ahora si!🙈 https://t.co/yo9RbNZhQ4