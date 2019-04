El GIT Masivo acelera su compromiso de más flota del MIO

Desde enero, el concesionario GIT Masivo, que es uno de los cuatro operadores del sistema de buses articulados MIO en Cali, ha puesto, de nuevo, 20 automotores en servicio. A finales de este mes llegarán otros cinco buses.



Estas acciones son parte del acuerdo suscrito con Metrocali dentro del plan de salvamento del sistema público, para mejorar la flota no solo de GIT Masivo, sino de otros concesionarios.

Son 301 buses que Git Masivo aporta a la capital del Valle del Cauca, en el que el salvamento para este año en cabeza de Gonzalo Cucalón, subdirector de Git Masivo, cuyo objetivo es mejorar el servicio que ofrece Git Masivo en este momento, respecto a las flotas y servicio. Según Metrocali, GIT Masivo recupera este año 40 buses y Unimentro, otros 91 para 131.



Expresando que se hizo un acuerdo con Metrocali para recuperar la flota, en términos de confiabilidad y disponibilidad, cuyo plan tiene duración de dos años y está divido en dos partes.



El primer momento del plan consta de la recuperación de la flota, en el que se espera que los 301 buses pasan por un mecanismo de control y prevención para dar aval que son aptos para cumplir con su función: brindar óptimamente el servicio, este proceso se inició el primero de enero del presente año, en el que se han recuperado 20 carros, los cuales sus condiciones estaban fuera de servicio.

"Se espera que en menos de un año haya un mejor servicio y óptimo en capacidad instalada" manifiesta Cucalón.

Como segunda instancia, está el mantenimiento de los buses, se espera que para final de abril, se recuperen cinco carros más y hasta ahora se está presupuestando si se recuperan otros 6 vehículos o si definitivamente tocaría comprarlos, todo esto dependería de las cotizaciones que salgan de la recuperación del bus, ahí se determinaría la decisión; pero se aspira que tengan antes del mes de agosto o septiembre de este año.



Cabe recordar que para el 2013 solamente estaba operando solamente 50 buses, a hoy ya hay 280 en operación, con un costo total de 40 mil millones de pesos.



Para este año se tiene una inversión de 78 mil millones de pesos, con los que se aspira mantenimiento regular del bus y el Plan de Recuperación y Puesta Punto de la flota (PRPP) con Metrocali, es decir, para generar mayor confiabilidad y que los buses no se queden a la mitad del recorrido.



Cucalón recalca que Metrocali aún no ha cumplido con establecer para ellos un patio, en el que se puedan realizar las actividades de mecánica con los buses, el espacio para parquear es de 40 mil metros cuadrados, lo que por ley debería ser de 88 mil metros cuadrados "los buses quedan muy pegados uno del otro, además que el servicio eléctrico dentro del parque, no es el adecuado hay zonas muy oscuras".

GIT y Metrocali enfrentan un proceso en el que en noviembre un Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio falló por 197.000 millones de pesos a favor del concesionario, que reclama pérdidas en el proyecto. "Metrocali aún no ha pagado, estamos esperando a que ese fallo y el recurso de anulación que se instauró surta su efecto", enfatiza Cucalón.



Ayer el Consejo de Estado decidió que el tiempo para dar una decisión final será en siete meses, pero en el transcurso del mismo, no se va a ver afectado el transporte para la ciudadanía.



Los otros operadores son Blanco y Negro S.A., y ETM S.A. Metrocali informó, además que Blanco y Negro y Unimetro se comprometieron a ingresar un total de 153 vehículos nuevos que se pondrán a circular entre agosto y octubre de 2019.

Serán 50 buses de Blanco y Negro, entre ellos, 26 eléctricos. Unimetro ingresará 103 complementarios nuevos.

¿Qué medida de contingencia hay si falla en contra de Git Masivo o favor?

"Nosotros como medida de contingencia está de acuerdo a lo que se firmó... firmamos otro que pague la tarifa licitada que debieron haber pagado hace 10 años", responde Cucalón. Quien también reconoce que la comunicación a nivel operativo con Metrocali es muy bueno, es permanente en el que regula la intervención que se tiene programada para los buses.



Todo esto se dio porque se demostró que la compañía de Metrocali, cambió la forma de remuneración, en el que pasaba de un pago por kilómetro recorrido a un pago por demanda de pasajeros.



Dado esto de acá en adelante no se tiene preocupación porque todo está dentro del presupuesto tanto para la reparación de la flota, pagos a bancos, a los colaboradores (operadores, administrativos tanto directos como indirectos y mecánicos).



Actos de vandalismos y accidentes en los que se ve inmerso los buses de Git Masivo, Cucalón reconoce que puede ser también un factor en el que el proceso se puede retrasar.

Si bien ocurrió el martes de la semana que pasó, con las manifestaciones en cercanía a la Universidad del Valle, quien murió un joven, varios heridos de gravedad y un vehículo del Sistema Masivo Integrado de Occidente, se vio inmerso en dichas protestas era perteneciente a Git Masivo, cuya reparación y puesta en marcha costará alrededor de 20 millones de pesos. "Ese bus que estaba en cercanía a la Universidad del Valle, que resultó vandalizado, es de Git Masivo" resaltó Cucalón, añadiendo que gracias a la acción conjunta de la Policía Nacional, no tuvo más gravedad porque lo retiraron a tiempo.



Dejando como resultado los vidrios rotos no solo por las piedras arrojadas a él sino por las bombas incendiarias que se encontraron dentro del padrón.

¿Hay propuesta de trabajo para ingresar a Git Masivo?

Por otro lado Cucalón mencionó que sí hay y son 176 vacantes en el que está abierta tanto para operadores y administrativos "siempre y cuando se cumplan las condiciones para pertenecer en Git Masivo". Mínimamente debe cumplir con licencia C2, siete meses de experiencia haber manejado vehículo grande y que sean bachilleres. "Si cumple esas tres condiciones, que se presente en Git Masivo, se hacen más evaluaciones, Metrocali debe certificar pero sí hay trabajo, de hecho necesitamos colaboradores".



Este proceso de selección dura 20 días los cuales Git Masivo apoya con el almuerzo y transporte de esos días, a las personas que pasan el proceso y son contratos les da una bonificación, como incentivo al tiempo que estuvo en este proceso y Metrocali certifica el mismo.

🚌¿Buscas trabajo? En los concesionarios #MIO hay oportunidades laborales para ti, en cargos como conductores de buses articulados, padrones y alimentadores, así como para técnicos en mecánica, carrocería, electricidad, etc. #TrabajoSiHay pic.twitter.com/gsdLOGS8sg — METROCALI (@METROCALI) 5 de abril de 2019

CALI.



