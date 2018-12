Los daneses que se enamoraron del Valle y su mirador de Barlovento

Llegaron en plena Feria de Cali, pero no ‘tiraron’ pasos al ritmo de los temas pegajosos de la fiesta más cotizada del occidente del país. Tampoco hicieron caso del estribillo que dice “usted amigo que viene de lejos, agarre pues la suya que se me vuelve pendejo”. No, no lo hicieron.



Prefirieron escaparse al mirador de Barlovento, ubicado en la vereda La Buitrera, ubicada entre Palmira y Pradera (Valle), y descubrir el impactante paisaje de las cordilleras colombianas y la calidez de sus habitantes.

Es el National Danish Performance Team, una delegación de 28 atletas daneses que cada dos años le da la vuelta al mundo, ofreciendo un espectáculo de gimnasia que tiene como trasfondo el mensaje de hacer deporte, pero no para competir, sino para, simplemente, vivir en buenas condiciones de salud.



Antes de llegar a Colombia estuvieron de visita en Taiwan y Corea del Sur, en Asia, y el aterrizaje en Suramérica fue un choque cultural y emocional que Lars Houbak, director del equipo, describió como algo “caótico” y “mágico”.



Los gimnastas fueron invitados por los gobiernos locales de Palmira y Pradera hace seis meses para que brindaran en el país un espectáculo que se remonta a 1920, cuando se creó el proyecto, y que tiene como otro de sus objetivos el de inspirar a más jóvenes.



“Nuestro eslogan es dejar una marca, una inspiración, y dejar enseñanzas, principalmente, a los niños y jóvenes que hay que trabajar el cuerpo y no a nivel competitivo, sino por salud, por una vida más saludable, por amor a su cuerpo”, dijo Houbak a medios locales.



Los deportistas daneses tuvieron la oportunidad de apartar de sus mentes la imagen cliché del narcotráfico y descubrieron un país lleno de oportunidades, con lindos paisajes y la calidez de los habitantes del Valle del Cauca.



“En realidad, se ve mucho tema turístico y son un país maravilloso. Su cultura abierta, su gente, la amabilidad de todos los ciudadanos, el paisaje..”, enumera Houbak.



Ahora, el equipo danés, cuyos integrantes no perciben ingresos por esta actividad artística que puede durar 10 meses visitando diferentes países, tiene planeado ir a Argentina. En su partida, ofrecieron convertirse en nuevos embajadores de una marca que los enamoró Colombia y el Valle del Cauca.



EL TIEMPO