El hombre que creó una organización del narcotráfico lo hubiera dado todo por volver a Colombia, pero a sus 83 años, cumplidos en enero, no le alcanzó la vida.



Murió en la prisión de Carolina del Norte, recluido desde 2004.



En una carta reciente a sus nietos confiesa: "Vivo convencido, sin amargura y con divertida tranquilidad, que personalmente no tengo ni presente ni futuro, lo que si me sobra es pasado y de mi pasado lo que me preocupa es lo que ustedes piensen de mí. Por lo tanto, ya no pienso mucho en ser feliz, me conformo con no ser tremendamente infeliz. Que no haya tragedia en mi familia, que mis nietos y mis hijos vivan tranquilos, sin sobresaltos y sin el dolor que producen las injusticias".



En la misiva abierta para nietos y nietas, Gilberto Rodríguez Orejuela decía que era un hombre con defectos y unas pocas cualidades. "He vivido lo suficiente, 82 años, y los he vivido intensamente, he hecho de todo, he sufrido las inclemencias de la vida, pero también he tenido tiempo para ser feliz".



Comenta que "desde hace un tiempo atrás me he enterado de mucha información negativa sobre mí que circula por Internet y que seguramente ustedes ya han leído. Yo he sido un guerrero y no hay guerrero sin cicatrices, cicatrices morales y cicatrices físicas, yo tengo de las dos que me ha dejado mi vida de guerrero".



En el texto aseguraba que había sido leal y generoso con sus amigos y "vertical y vengativo con mis enemigos. Amo mi familia. Soy intransigente cuando algún familiar quiere coger el camino equivocado.. y los que hemos transitado ese camino lo sabemos. He amado y me han amado, he odiado y me han odiado, la vida me dio mucho y devolví algo de lo que me dio".



En un aparte de la carta se define ante sus nietos "como un hombre que fui y soy rebelde por convicción, comerciante y negociante por vocación y fui narcotraficante por ambición, me siento orgulloso de mis dos primeras condiciones y absolutamente avergonzado de mi última condición. Quiero confesarles también que me he equivocado muchísimo, pero también he acertado en algunas ocasiones".



En el documento, Rodríguez les pedía a sus nietos que leyeran y analizaran todo lo publicado sobre él: "Cualquier pregunta que ustedes me hagan será bien recibida y contestada, por dura y fuerte que sea. Y será contestada con la verdad y nada más que le verdad así la verdad sea cruel, es una manera demostrarles mi respeto y lo que ustedes significan para mí".



La carta cerraba con un "me siento orgulloso que en medio de mi desgracia existan mis hijos, existan mis nietos como una bendición final. Los amo inmensamente,

su abuelo Gilberto".

