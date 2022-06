"Yo me inicié en el tráfico de estupefacientes en 1975,a través de amigos personales que no quiero mencionar", dijo Gilberto Rodríguez Orejuela, el 'Ajedrecista', ante un fiscal en 1995 tras su captura.



Hoy varios integrantes de la familia han estado presos y de otros no hay rastro.

Dijo que no quería rebelar nombres de quienes lo introdujeron en el peligroso mundo de las drogas.



"No por rebeldía hacia la justicia, sino porque simplemente tengo una familia de la cual hacen parte más de 100 personas entre hijos, sobrinos, nietos, hermanos, y estos correrían grave peligro de muerte en el momento en que yo llegue a señalar a algunas de estas personas con nombre propio", dijo el excapo fallecido en una cárcel de Estado Unidos.

Los Rodríguez, hijos de un pintor de iglesias y una lavandera de ropa, eran siete hermanos, y el cartel de Gilberto y Miguel también los cobijó.



En 1995 fue detenido Jorge Eliécer, 'Cañengo', cuando visitaba una pitonisa en el centro de Cali.



Estuvo nueve años tras las rejas por porte ilegal de armas y narcotráfico y en el 2013, completamente arruinado, murió por una falla renal a los 66 años.



Hace tres décadas, Rafaela, la menor de los Rodríguez, también fue detenida en la capital del país junto a su esposo Luis Alfonso Maquilón, por su presunta relación con negocios ilícitos. Después de tres años y nueve meses en prisión recobraron la libertad, pero la tranquilidad se les acabó en el 2003 cuando Mauricio Idárraga, hijo de Rafaela y quien fue directivo del Real Cartagena, fue asesinado en Cali.



Amparo, otra hermana de los Rodríguez, y su esposo Alfonso Gil cruzaron una larga pelea jurídica hasta ser absueltos por lavado de activos. Haydée, otra integrante de la familia, también fue exonerada.



Los ocho hijos del 'Ajedrecista' y los ocho de Miguel Rodríguez también fueron blanco constante de las cacerías de autoridades y enemigos.



El primero en ser capturado fue Fernando Rodríguez Mondragón, hijo mayor de Gilberto. Ocurrió en el 2002 tras una incautación de heroína en Bogotá. Luego él escribió el polémico libro El hijo del ajedrecista.



Así mismo, otros herederos decidieron en el 2004 publicar Historia de una injusticia, un libro de 56 páginas en las que, a nombre de 16 hijos, 21 sobrinos y 30 nietos de los confesos narcos, expresaron: "Somos víctimas de lo que en la antigüedad se denominaba delitos de sangre".



El abogado William Rodríguez Abadía, hijo de Miguel, sufrió un atentado en mayo de 1996 y se entregó diez años después a los Estados Unidos. Allí reside ahora con su esposa y dos hijas, tras la rebaja de la condena de 21 a cinco años, luego de delatar a su padre y a su tío como parte de un acuerdo con la DEA.



Por su parte, Juan Miguel, otro de los hijos de Miguel, fue asesor del América de Cali hasta el 2008, aunque los rumores señalaban que se había quedado con 9.000 millones de pesos por la venta de jugadores. Él siempre lo negó y desde el 2013 no se sabe de él.



Jaime, Humberto y María Alexandra, otros hijos de Gilberto, fueron capturados en el 2009 por lavado de activos. En enero pasado Humberto quedó en libertad, mientras Jaime aún sigue en la cárcel de Palmira, y su hermana Alexandra, en la cárcel de Jamundí por otra condena por extorsión.



De Miguel Andrés Rodríguez -hijo de Miguel Rodríguez- se sabe que dicta conferencias de superación, mientras los más jóvenes, de la llamada tercera generación, se mantienen dispersos por el país y algunos han emigrado a países como Argentina.

La caída de Gilberto Rodríguez Orejuela

En la casona de tres niveles en el exclusivo sector de Santa Mónica Residencial, norte de Cali, y dentro de una falsa pared, permaneció Gilberto Rodríguez Orejuela los últimos minutos antes de ser capturado en la década de los 90.



Eran las 3 de la tarde del 9 de junio de 1995. Desde la parte posterior de la edificación se divisaba buena parte de la ciudad, pero ni siquiera la estratégica ubicación, ni los informantes ni los escoltas fueron suficientes para advertir la súbita incursión del bloque de Búsqueda, que contó con el apoyo de varios helicópteros.



Así, en ese operativo planeado y ejecutado al milímetro bajo absoluta reserva, cayó el entonces jefe del cartel de Cali, estructura que llegó a controlar el 80 por ciento del tráfico mundial de la cocaína.



El inmueble en el que Rodríguez Orejuela fue ubicado se convirtió a partir de ese instante en mito y foco de múltiples intereses: desde allegados que sacaron cuanto bien de valor hallaron hasta cazadores de caletas, que ladrillo a ladrillo fueron destruyéndolo todo.



Tras la caída del 'Ajedrecista', como era conocido el capo por su habilidad e inteligencia para ir siempre un paso adelante de sus rivales y de las autoridades, se dieron en los tres siguientes meses las caídas -por captura o entrega- de su hermano Miguel Rodríguez, Víctor Patiño Fómeque, 'el Químico'; José Santacruz Londoño, 'Chepe'; Henry Loayza Ceballos, 'el Alacrán'; Phanor Arizabaleta Arzayuz, y Juan Carlos Ortiz Escobar, 'Cuchilla'. Y un año después cayó Hélmer Herrera, 'Pacho'.



A Cali no se le han borrado todas las cicatrices, pero la dirigencia actual ve con optimismo el futuro por una economía menos cruzada por el delito.



No ha sido sencillo espantar el fantasma de la violencia que alcanzó tasas escalofriantes de más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, en medio de la irrupción de bandas como el 'clan Úsuga' que llegaron a sacar a 'los Rastrojos' de la capital vallecaucana, Buenaventura y otras ciudades.

Un legado triste para Cali

Cali, como lo recuerdan expertos, vivió en la época del cartel tiempos de una bonanza económica artificial, con inversiones en la construcción, el comercio, los medios de comunicación y los equipos de fútbol.



El Banco de los Trabajadores, la cadena Drogas La Rebaja, el Grupo Radial Colombiano (GRC) eran solo las inversiones más conocidas.



En un libro, William Rodríguez, hijo del 'Ajedrecista, sostuvo que el poder del cartel era suficiente para comprar y controlar el aparato legislativo y el judicial. También, que tuvieron influencia en campañas presidenciales.



Del banco, Gilberto fue vendiendo sus acciones hasta que la entidad desapareció.



También perdieron La Rebaja, en la que a través de 800 locales se llegaron a vender 1.000 millones de pesos diarios en todo el país.



También salieron del GRC.



En la avenida del Lago, una deteriorada mansión que ocupa casi dos manzanas es otro símbolo del fin de la opulencia -en la parte trasera hay ahora un laboratorio de la Sijín-. "Los Rodríguez y la cúpula del cartel de Cali fueron exitosos empresarios ilegales.



Controlaron buena parte de la economía de la ciudad y crearon sus propios esquemas de seguridad, dirigidos en algunos casos por oficiales del Ejército o la Policía en retiro. También enlazaron a los taxistas que les servían de informantes", dicen economistas de la Universidad del Valle.



Parte de ese cambio en el ritmo de vida lo explicó en el pasado el abogado y exfiscal Élmer Montaña: "Hubo un crecimiento artificioso de la economía: se disparó la construcción, el mercado inmobiliario, la compra y venta de artículos de lujo, el comercio de vehículos de alta gama, el mundo del entretenimiento, la rumba. Se llegó a pensar que esta era la 'Miami' suramericana".



Una lista de al menos 200 policías 'comprados' por el narcotráfico fue otra muestra del poder corruptor por el Cartel de Cali.



La fortuna del cartel llegó a superar los 2.000 millones de dólares, aunque después les fueron incautadas 230 empresas y un número similar de propiedades.



Pero esa economía artificial tarde o temprano terminaría colapsando.



Desde discotecas y restaurantes hasta grandes empresas se fueron a pique y empezaron a abundar las casas y apartamentos abandonados por los subalternos de los capos.



Además, en ese entonces quedó a la deriva un gran número de personas armadas, entrenadas y sin patrón que, en algunos casos, se pusieron al servicio del cartel del norte del Valle y en otros empezaron a sembrar el terror para ejercer dominio.



En 1994 y 1995, las cifras históricas de homicidios fueron de 2.239 y 2.064, respectivamente, en Cali.



Años después el empresariado de la región ha superado todos estos problemas.



Se ha innovado, construido economía, y ahora se ve un sector industrial diverso y en crecimiento.



Cali y el Valle, lo que sí se sufre aún es la atomización del narcotráfico. Aparecieron minicarteles en el norte del Valle, la Costa Atlántica, Antioquia y otras regiones del país, así como nuevas rutas para el tráfico de droga.



Se disparó el consumo en las distintas ciudades y nacieron las guerras por el control de las 'ollas' y del microtráfico.



Se sabe que en años posteriores, tras las capturas de los capos, las cárceles de Villahermosa y Palmira, donde permanecían detenidos, se convertían en auténticas pasarelas, durante las semanas siguientes a los reinados de belleza. Las caletas también eran un símbolo oculto de la opulencia.



Tras la caída de Pablo Escobar aumentó la construcción de los escondites de dinero, pues los Rodríguez sabían que la mira de las autoridades se centraba ahora en ellos. Esos tiempos coinciden con la muerte o desaparición de no pocos trabajadores y maestros de construcción, y se deduce que los capos no podían dejar vivos a aquellos que pudieran llegar a delatarlos.



Otros recuerdan que la vía Panorama, paralela a la cordillera Occidental en el Valle, era cerrada en las noches para convertirla en una improvisada pista de avionetas que trasladaban jefes del cartel, cocaína, armas y dinero.



Igualmente, los taxistas eran una especie de ojo vigilante contra los enemigos del cartel de Medellín: desde el aeropuerto, hoteles y otros puntos, informaban la presencia de personajes sospechosos. Hubo cuerpos que aparecieron mutilados.



