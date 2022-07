En la puerta de un camposanto del sur de Cali, un grupo no mayor de 60 personas debía reportarse, con su cédula, para ingresar a una ceremonia familiar e íntima alrededor de uno de los hombres que llegó a ser uno de los más poderosos en el mundo del narcotráfico.



Gilberto Rodríguez Orejuela, a sus 82 años, no alcanzó a tener vida para regresar y morir en su ciudad, como lo pedía, porque no le aceptaron sus peticiones bajo el peso de enfermedades como cáncer, gota y diabetes.



Pasada la 1:00 de la tarde del viernes, se dio inicio a una misa acompañada de mensajes de familiares y algunos conocidos. La misa estuvo a cargo de los sacerdotes Óscar y Bernardo, en un ambiente muy sencillo.



Rodríguez tenía seis hijos, cuatro hombres y dos mujeres, y se declaraba orgullo de saber que se habín formado como profesionales en distintas carreras. Fue detenido 9 de junio de 1995, recobró su libertad y fue extraditado en 2004 hasta Estados Unidos, donde murió el primero de junio pasado.



Una de las hijas de Rodríguez leyó una carta de Miguel Ángel Rodríguez Orejuela, quien escribió que más de un hermanos, Gilberto había sido el padre, guía y protector para su familia y la de otros parientes.



Miguel, quien pasó su condena en Estados Unidos por también liderar el llamado cartel de Cali, apuntó que más que a pesar de las condiciones y circunstancias, Gilberto sdiemprte tuvo en su consigna que la familia era lo más valioso y le preocupaba que afectaran a sus seres queridos.



El 25 de mayo 1996 sucedió uno de los ataques que le causaron dolor cuando hirieron gravemente a Miguel Rodríguez, hijo de Miguel Ángel Rodríguez Orejuela, también considerado capo del cartel de Cali.



En ese atentado murieron Oscar Echeverry Trujillo, de 30 años, hermano de la ex reina de belleza Martha Lucía Echeverry, esposa de Miguel Rodríguez; Juan Carlos Delgado Martínez, al parecer ex teniente del Ejército; Nicol Antonio Parra (33); Carlos Alberto Botero Zapata (28) y Leonel Medina Medina (22). Resultó herido Fernando Parra, hermano de Nicol Antonio.



Fue uno de esos momentos difíciles en lo que sería la guerra a myerte con el cartel de Medellín, encabezado por Pablo Escobar.

En la misa, la hija de Gilberto intervino en la lectura de la carta que envió su hermano Miguel, quien le agradece haber sido un excelente hemano, más que eso, un padre, una guía y una protección para toda la familia.



En esa intervención se conocidó que Gilberto Rodríguez termionó la obra que venía escribiendo desde hace seis años. Es un relato de lo que fueron sus ideas, las historias, el contexto local, nacional e internacional. Sólo queda pendiente la corrección de estilo y la producción del texto.



Durante la ceremonia religiosa, el padre Bernardo hizo una semblanza, donde enfatizó lo que el ser humano en su relación de familia, su amor, y verdaderos amigos.



En la ceremonia, un grupo musical soltó primero una canción de esencia religiosa, luego 'Amigo', de Roberto Carlos.



'A mi manera' fue la canción que resonó con esa letra que escribió Claude François:



"El final se acerca ya Lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así

Te lo diré sinceramente Viví la inmensidad Sin conocer jamás fronteras

Jugué sin descansar Y a mi manera Jamás viví un amor Que, para mí, fuera importante

Corté solo una flor Y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté

No sé si más que otro cualquiera Si bien, todo esto fue

A mi manera Tal vez lloré o tal vez reí Tal vez gané o tal vez perdí

Ahora sé que fui feliz Que si lloré, también amé Puedo seguir hasta el final

A mi manera".



La despedida fue en silencio, después de un acto en el que se vieron lágrimas y sonrisas por el padre, hermano, tío, abuelo y amigo.

