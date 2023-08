La gatica que había salido herida tras el ataque con granada al CAI de Charco Azul, en el oriente de Cali, falleció en la madrugada del jueves 10 de agosto.



Según las autoridades, la felina no logró soportar una cirugía con la cual se buscaba salvarle la vida.



El coronel William Quintero, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, lamentó el hecho y detalló que la felina no aguantó los procedimientos veterinario por “la gravedad de las lesiones que desgraciadamente sufrió en ese atentado terrorista en el que fue lanzada una granada contra esta unidad policial”.



El uniformado también expresó su voz de rechazo por este tipo de atentados en el que los animales han salido perjudicados.



“Estos animalitos no tienen nada que ver, pues llegan y la Policía los acoge, pero desgraciadamente ha sido los más afectados tanto en este caso, como en el caso anterior, en el que una perrita terminó herida por otro atentado con granada”, agrega.



Por último, invitó a la ciudadanía para que denuncien cualquier movimiento sospechoso que busque atentar con los policías y sus animales.



