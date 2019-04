Con número de tumba de Usuriaga, 1.000 ganadores del chance en Cali

Desde la tarde del lunes empezó a correr la noticia de una ganancia masiva del juego de azar con los número de la tumba del futbolista, que se hizo reconocido por su trayectoria en el fútbol colombiano y argentino, pero que terminó asesinado el 11 de febrero de 2004.

Las apuestas se movieron durante las últimas horas del lunes 29 de abrir ante los rumores alrededor del número 3582, que corresponde al de la tumba de Alveiro Usuriaga, conocido como 'Palomo'.



Anoche se comentaba que al menos 1.000 personas le habrían acertado a ese número en sorte del Chontico Millonario, a la 1:00 p.m. del.



En su carrera como delantero, Usuriaga pasó por América, al que llegó en 1986; Deportes Tolima, Cúcuta Deportivo, Atlético Nacional, Málaga de España, Independiente de Argentina, Necaxa de México, Barcelona de Ecuador, Santos de Brasil, All Boys de Argentina, Sportivo Luqueño de Paraguay y Carabobo de Venezuela. También Millonarios, Bucaramanga.



Se le reconoce por marcar el gol ante Israel para clasificar sal Mundial 1990, al que no fue llevado por el entrenador Francisco Maturana. "Me agrandé, perdí la humildad, no quería hablar con ningún periodista, y me fastidiaba tener que firmar autógrafos. Ya me creía que era Pelé”, dijo el futbolista



Su mayor trascendencia internacional fue con el rojo Independiente de Avellaneda de la Primera División de Argentina, con el que ganó Copa y Recopa Suramericana. Con América fue campeón dos veces y con Nacional ganó la Copa Libertadores.



Usuriaga estuvo en generación de futbolistas colombianos de los años ´90, entre los ellos Carlos Valderrama, Freddy Rincón, Faustino Asprilla, Adolfo Valencia, Leonel Álvarez y René Asprilla..



Pese a su trayectoria deportiva pasó por varias controversias debido a su comportamiento fuera de la cancha. Su asesinato a manos de sicarios en Cali no ha sido aclarado.