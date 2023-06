A un deportista y trabajador lo lloran en Buenaventura ante su muerte en circunstancias no clarificadas en Chile. Es el tercer colombiano que resulta muerto en menos de un mes.



El pasado sábado 27 de mayo, en tres sitios del centro de Santiago de Chile, fueron arrojados los restos de Jhon Sebastián Grueso Vásquez, de 24 años. Ese crimen se habría originado cuando él estaba cobrando una deuda de arriendo y hay cuatro detenidos.



El 19 de mayo, Milton Rodríguez Moreno, quien había perdido una pierna por un hongo y vivía entre aprietos en Chile, murió al ser golpeado, al parecer, por integrantes de la Armada de ese país.



Los familiares y amigos de Jhon Ficher Urbano Archer asocian su vida con el fútbol, el deporte en el que se destacaba desde su infancia en el barrio Santa Cruz, en la comuna cinco de Buenaventura.



Eera menor de edad y vivía cerca de Punta del Este, un sector donde en abril de 2005 se llevaron a jugar un partido de fútbol a 12 jóvenes y los asesinaron grupos asociados a paramilitares.

Jhon Ficher Urbano Archer murió en hechos violentos en Chile. Foto: Archivo particular

La adolescencia de 'Ficher', como le decían sus cercanos, corrió con reconocimiento y muchos decían que llegaría a un equipo de fútbol profesional.



A él le gustaba ser llamado Archer, por el apellido de su amada mamá y le mandaba frases como 'El hijo de doña Libia'.



En esos años intentó en algunos equipos en Colombia, en medio de los apremios que se afrontan en esta ciudad portuaria.



Pero decidió que se jugaría su carta fuera del país por sus familiares, entre ellos dos hijos, para buscar ingresos en algún trabajo y, tal vez, encontrar esa oportunidad en el deporte.



Mamá, si estás viendo este video, quiero que sepas que tu hijo no se cansa y que todos los días se esfuerza y lucha con todas sus fuerzas para lograr lo que un día te prometí que iba a cumplir

En redes sociales dejaba cantos como "aunque me metan el pie, sigo punteando en las encuestas...cuando el gato es tranquilo, los ratones hacen fiesta".



También enviaba mensajes a su casa: "Mamá, si estás viendo este video, quiero que sepas que tu hijo no se cansa y que todos los días se esfuerza y lucha con todas sus fuerzas para lograr lo que un día te prometí que iba a cumplir".

Sin embargo, los sueños se vinieron a pique. La noticia de su muerte causó conmoción en las barriadas de Buenaventura.



No hay datos claros sobre qué pasó, solo que fue asesinado y hay imágenes de su cuerpo tenido en el asfalto. Viste un pantalón y chaqueta oscuros. En la mano izquierda lleva un reloj.



"Está vivo", dicen cuando se aprecia al colombiano, en estado de agonía, y al parecer, con una herida en el ojo derecho.



Sus amigos recuerdan que una de sus canciones bandera era Amor y control, sobre todo, cuando decía: Solo quien tiene hijos entiende Que el deber de un padre no acaba jamás Que el amor de padre y madre No se cansa de entregar Que deseamos para ustedes lo que nunca Hemos tenido, que a pesar de los problemas Familia es familia y cariño es cariño".



David Girón le dedica un mensaje: Siempre te voy a recordar. Perder a un primo es como perder a un hermano pues los primos son segundos hermanos que a veces se convierte en más que un hermano. Cómo me duele tu ausencia, cómo extraño tu presencia, pero el único consuelo que me queda es saber que serás eterno para mi corazón".



Magali Cuero escribe: Triste noticia me parte el alma de dolor nacidos y criados en un mismo barrio. De verdad que duele esta pérdida .. y peor. Aún en este país extranjero.



Marlon Sandoval Dorado apunta compañero de fútbol. Descansa en paz, amigo mío".



William Ember Perlaza Marquez expresa: "Paz en tu tumba y Fortaleza a la family Padre madre esposa e hijos, pero que pesar se fue un gran amigo y buen ser humano".



De Gloria Ardila: "Triste usted fue unos de mis profe en el fútbol".



Rubén Darío Gómez recordó: "Ay viejo Ficher... Juventud Dagua gozó de tu buen fútbol y como rival en la alcaldía también buenos partidos.. mucha técnica y fútbol".

