Coreógrafo de J Balvin y 'Flaco' Solórzano en Be! Danza en Cali

La escuela de danza, con sede en el sur de la capital del Valle, promueve programas de educación en danza y arte. Durante dos días tendrá su Open House y talleres.

Be! Danza, presentado como sentimiento y pasión por la danza, nació en mayo de 2011 como un espacio para el aprendizaje de diferentes programas de danza.



Liderado por Óscar Silva y Daniela Chavarría, congrega el esfuerzo de más de 20 maestros profesionales de la danza, Be! Danza promueve a bailarines con procesos de entrenamiento exigentes.



El sábado, de 9 a a.m. a 6 p.m., tendrá su Open House. Yoel Matute, quien es coreógrafo de J Balvin, estará en el lugar con los asistentes. Luego dictará unos talleres a los que se requiere inscripción.



El domingo, en un día de teatro y compartir campestre, Fernando 'Flaco' Solórzano dictará taller de teatro.

Fernando Solórzano en 'El Rey'. Foto: Archivo

Be! Danza es un escenario donde convergen Bailarines, Coreógrafos, Maestros de distintas disciplinas artísticas y un equipo de personas comprometidas que trabajan con amor para lograr materializar sueños.



Bajo esa proyección, esta propuesta ha consolidado grupos de danza que han representado a Cali en distintos festivales de danza al interior del país y por fuera de él.



Silva y Chavarría cuentan que se abordan programas que van desde el ballet clásico, el jazz, el teatro musical, el ballet contemporáneo, hasta llegar al Hip Hop y los estilos urbanos.



Los programas se ofrecen tanto a principiantes apasionados como a bailarines profesionales que requieran del espacio ideal y de proyectos sólidos que promuevan y proyecten su arte y experiencia.



A través de programas de educación en danza y arte, talleres con coreógrafos investigadores de la danza, nacionales e internacionales y eventos que promueven la integración nacional e internacional de la danza y el arte, Be! Danza se proyecta como una organización pionera en su proyección social.



Informes: Celular 3175009570.