El cubano Nijail López, con sus 120 kilos de peso ty 1,97 metros de estatura, es uno de los legendarios de la lucha grecorromana y suma cinco medallas doradas en Olímpicos, cuatro de ellas de manera consecutiva.



En el ámbito deportivo le dicen ‘El Niño’, por aquello de haber empezado su carrera desde los 10 años de edad.



En los Juegos Panamericanos Junior en Cali se reencontró con Danis Rentería, quien fue luchador y que recuerda que nadie lo levantó hasta el pecho como lo hizo López hace 17 años.



( Lea en contexto: Los Juegos Panamericanos adelantaron la dinámica de diciembre en el Valle )

En 2004, Danis Rentería era deportista de lucha y reprentaba a Colombia en justas internacionales. Fue en Guatemala, donde tuvo un combate contra quien ya empeza a ser copnocido como ‘El Niño’: Nijail López.



“Yo creería que la pelea no duró más de dos minutos. No alcanzamos a terminar el primer set. Nadie me había despegado del piso y me había levantado hasta el pecho como lo hizo esa vez Nijail", recuerda Rentería.



El hoy secretario de Paz y Cultura Ciudadana confiesa que "sentí, de verdad, mucho miedo cuando en cuestión de segundos estaba sostenido arriba en sus manos y me pregunté:¿miércoles y ahora cómo voy a caer de aquí, cómo me va a tirar?”.



( Le puede interesar: El pantallazo de la gastronomía caleña en Discovery Channel )

Facebook Twitter Linkedin

Campeón de lucha Nijail López y secretario de Paz de Cali, Danis Rentería Foto: Alcaldía de Cali

Nijail López sonríe al recordar ese pelea. Cuenta que surgió en una familia de deportistas cubanos y a él siempre le ha sobrado fuerzas. Es un hombre grande y corpulento, pero lo distingue lo gentil.



López dice que Cali es una ciudad que ha dejado sellos, de esos indelebles. Recuerda claramente que cuando tenía 13 años, su primera competencia y victoria internacional fue aquí, en la Sultana del Valle.



Ahora es invitado especial de los Primeros Juegos Panamericanos Junior. En el reecuentro con Rentería cerró con un abrazo en el ‘lobby’ del hotel donde se hospeda la delegación cubana, en los Panamericanos Junior.



“Me siento muy honrado de poder estar aquí y transmitirle a estos jóvenes deportistas la capacidad que tienen en su interior y que sepan y asimilen que hoy son el futuro del deporte en América”, comentó el campeón cubano.



Rentería asentía con su cabeza y agregaba que es un honor tenerlo esta vez como ídolo y ejemplo deportivo. “Estamos haciendo historia y esa es la invitación y el mensaje que le cursamos a todos los ciudadanos y al mundo entero: que Cali es un gran referente del deporte en el mundo y que siempre sacamos nuestra casta”.



La lucha quedó en el escenario de años atrás, pero la amistad será eterna.

Lea más noticias de Colombia

Asocaña e ingenios celebran reapertura de comercio de azúcar con Ecuador