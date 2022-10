Una adolescente habría sido abusada en múltiples ocasiones en Cartago. En este caso fueron implicados un funcionario de la rama judicial y el encargado de un centro de copiado por los presuntos delitos de acceso carnal abusivo con una menor de esta edad y explotación sexual con menor de 18 años.

La Fiscalía General de la Nación imputó estos cargos al funcionario y al empleado del copiado, cargos que no fueron aceptados por ambos detenidos.



(Lea también: Un hombre presuntamente alquilaba en su casa armas a delincuentes en Cali)



Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía, "labores de Policía Judicial adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) le permitieron al ente acusador establecer la plena identidad de los presuntos implicados, por lo que un fiscal adscrito al Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Valle del Cauca solicitó su captura".



También solicitó la detención del empleado del local de copiado, en Cartago.



La Fiscalía en un informe señala que estas capturas fueron cumplidas por la Policía Nacional.



(Además: La pareja con bebé y 3 perros que viaja de Lima a Cali en un viejo motocarro)



Por decisión del juez de garantías, el trabajador del centro de copiado deberá cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario., según la Fiscalía.



Entre tanto, el funcionario judicial deberá hacerlo en su lugar de

residencia.



La Fiscalía investiga si en este caso hay otras personas implicadas.



No obstante, el caso hace pensar si es similar al del magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla Bernardo López, quien había sido capturado el pasado 25 de octubre, en Cartago, por presunto abuso sexual de menores de 14 años.



El magistrado por tener un fuero no podía ser presentado ante un juez de control de garantías, como sí pasó con otros dos detenidos en este mismo hecho.



"A la luz de la Constitución y la ley, no podía solicitarse, ordenarse ni materializarse la captura del magistrado, en el entendido de que los funcionarios que participaron en este procedimiento carecían de competencia”, informó la Fiscalía sobre la investigación al magistrado que fue dejado en libertad.



(Lea también: En video: la peligrosa vía del Valle donde hasta los caballos se hunden al pasar)



En ese sentido, el fiscal delegado dispuso que el magistrado debe suscribir un acta de compromiso de concurrir a las citaciones de la Fiscalía, que continuará con la investigación en beneficio de los derechos de la víctima y acudir con abogado a las audiencias virtuales que programe el Tribunal Superior de Bogotá para definir su situación.



López aparece involucrado en un proceso por los presuntos delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años, demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años y proxenetismo con menor de edad, los mismos presuntos delitos del funcionario de la rama judicial de Cartago.



Ya la Comisión de Disciplina Judicial anunció que evaluará los hechos a fin de determinar si inicia una investigación disciplinaria en contra del magistrado.



CALI