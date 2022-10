El subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel William Quintero, afirmó que la fuga de los ochos hombres se presentó el pasado lunes en la estación de Policía del barrio Meléndez, al sur de la capital del Valle del Cauca.

Quintero señaló que cuatro de los fugados fueron recapturados el mismo lunes, pero no hay rastro de los restantes cuatro.



Los que permanecen fugados están sindicados, según el oficial, por hurto calificado y concierto para delinquir.



"En el momento nos encontramos adelantando todas las labores de inteligencia y policía judicial y trabajo comunitario con el fin de realizar la recaptura de estos sujetos en el menor tiempo posible", señaló Quintero.



Sin embargo, la fuga de detenidos de estaciones de Policía es frecuente en Cali. En lo corrido de este año ya se han presentado cuatro casos.



El más reciente caso de fuga de presos se registro apenas el sábado pasado. En horas de la mañana de ese día, las autoridades confirmaron la fuga de seis jóvenes que se encontraban detenidos en la estación de Policía La Sultana, ubicada en el sector de Siloé.



Las autoridades pudieron recapturar a dos de los fugados, pero no han dado con el paradero del resto.



En la madrugada del 19 de julio pasado, 36 hombres se fugaron de la estación del barrio La Flora. De estos, la Policía recapturó a 16.



A comienzos de agosto pasado, la Policía Metropolitana de Cali presentó las fotografías de las 20 personas que faltan por ser recapturados.



Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita la ubicación y recaptura de cada uno de los demás 20 fugados.



La estación de La Flora está habilitada para 15 personas y, en ese momento, se encontraba en un nivel de hacinamiento del 475 %, debido a que muchos de ellos no habían podido ser trasladados por la situación actual que se presenta en las cárceles del país.

