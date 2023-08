En la noche del 14 de agosto, los residentes de la zona de Calimio Decepaz, ubicada en el oriente de la ciudad de Cali, informaron a través de las redes sociales sobre una alteración del orden público, presuntamente desencadenada por una denuncia presentada en el colegio Santa Isabel de Hungría.



De acuerdo con versiones preliminares, dicha asonada se habría dado debido a acusaciones de abuso sexual por parte de un profesor hacia varios menores de edad.



En los videos difundidos en redes sociales, se puede apreciar a un padre de familia reclamando al rector de la institución educativa debido a una situación que, al parecer, tuvo lugar por primera vez hace dos meses.



"Ya no son dos casos, sino tres casos. Entonces el día de mañana no va a ser el niño de ella o de él, sino uno de mis hijos, ¿entiende la preocupación?", exclamó el padre de uno de los estudiantes.

Ante esta situación, el rector explicó que se han llevado a cabo los procedimientos correspondientes no solo dentro de la institución educativa, sino también en colaboración con la Fiscalía. A pesar de sus declaraciones, la respuesta no resultó satisfactoria, lo que provocó que más de una docena de padres expresaran su reclamo de manera unánime: "los niños no se tocan".

#DisturbiosPorPresuntoDocenteViolador 💥 En el oriente de Cali se presentan fuertes disturbios entre comunidad y ESMAD tras la denuncia de una presunta violación a una menor de 14 años en el colegio Santa Isabel de Hungría, sede Calimio Decepaz 1/2 pic.twitter.com/KfNSDdh5Ys — Juanito Rueda 📷🇨🇴 (@juanfotosadn) August 15, 2023

Disturbios en las calles del oriente de Cali

Del mismo modo, residentes de la comunidad también informaron que se suscitaron disturbios de diversa índole en los alrededores de la institución y en las calles del barrio Calimio Decepaz.



Un ejemplo de esto se puede observar en uno de los videos, donde varios jóvenes intentan ingresar por la fuerza al recinto educativo, tratando de derribar las láminas de metal que cercaban el área.

2/2 al parecer por parte de un docente. El profesor denunciado, quien estaba dentro de la Institución, habría sido evacuado en medio de los disturbios. Se presentan saqueos y daños en la zona. Padres de familia y estudiantes esperan que las autoridades actuen frente a este caso. pic.twitter.com/mQs2idnMWo — Juanito Rueda 📷🇨🇴 (@juanfotosadn) August 15, 2023

En las calles, las autoridades también tuvieron que intervenir para evitar que continuaran los desmanes. Hasta el momento la Fiscalía no se ha pronunciado al respecto.

