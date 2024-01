Cali: así va polémica por dineros de Programa de Alimentación Escolar y matrículas

El 2024 comenzó con retos en la secretaría de Educación de Cali y algunos de ellos son el Programa de Alimentación Escolar (PAE), las matrículas, la calidad educativa y el desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber.

Así lo manifestó la titular de esta dependencia, Tatiana Aguilar, al señalar que entre los principales problemas están “las estrategias de permanencia desfinanciadas (PAE y transporte escolar)”.



Añadió: “Por eso, la Administración debe hacer esfuerzos fiscales para conseguir los recursos que nos garantice la continuidad de los programas de alimentación escolar y de transporte hasta el final del calendario de clases”.



La funcionaria anotó que el déficit de este mes alcanza los 30.000 millones de pesos, “recursos para poder garantizar la alimentación de los estudiantes durante todo el año escolar, de 180 días”.



"Tenemos un déficit de recursos para poder garantizar la alimentación de los estudiantes durante todo el año escolar. Actualmente, tenemos en curso una licitación, que se debe estar adjudicando al final de esta semana para garantizar el complemento alimentario de los estudiantes por 49 días", manifestó la secretaria de Educación.



"Debido a los problemas presupuestales, estamos adelantando mesas de trabajo con el Ministerio de Educación para buscar cofinanciación para suplir el déficit de recursos y poder tener la tranquilidad de que vamos a tener las fuentes de financiación para el PAE", indicó la funcionaria.



"Como ya expliqué, el PAE va hasta la primera semana de abril, pero a la par se está estructurando el nuevo para empatar con el que se adjudicará a finales de esta semana, porque nos interesa revisar la minuta y mejorarla", aseveró.



"Es urgente hacer el estudio de la nueva minuta de alimentación escolar, necesitamos una minuta mejorada. Este estudio debe desarrollarse en febrero para que en marzo contemos con un costo identificado del valor de las raciones. Lo mismo sucede con el transporte escolar, donde necesitamos tener rutas escolares definidas", dijo la secretaria Aguilar.



El exsecretario de Educación de la anterior Alcaldía, José Darwin Lenis, rechazó estos señalamientos y dijo que sí se dejaron recursos por el orden de $ 75.000 millones de un techo de $ 104.000 millones.

“Ante todo soy un educador y no me gusta el tema de la polarización, de dijo o no dijo, pero en honor a la verdad dejamos $ 75.000 millones”. Lenis indicó que no se dejaron contrataciones para 2024, acatando sugerencias durante el empalme.



Lenis reiteró que se falta a la verdad al afirmar que no se dejaron recursos, cuando sí quedó plata y que podía haberse contratado hasta abril con $ 27.000 millones.



Aseguró que prueba de ello son actas, una de ellas de cuales, de una reunión de la comisión de empalme y el decreto 0976 del 21 de diciembre de 2023 sobre el presupuesto general de rentas del primero de enero al 31 de diciembre de este 2024.



Con respecto a la matrícula, la actual secretaria de Educación expresó: “De tener 175.000 estudiantes en las 92 instituciones educativas oficiales de Cali identificamos que la matrícula disminuyó en 7.076 estudiantes, al comparar el 2023 con el 2022".



"Debemos encontrar a esos estudiantes y volverlos a insertar al sistema educativo. Al viernes pasado 19 de enero tuvimos un registro de 132.000 niños, niñas y jóvenes matriculados. Estamos haciendo un llamado a los padres para que matriculen a los niños”.



La secretaria Aguilar también señaló que en infraestructura hay que mejorar aulas para brindar educación de calidad.



En infraestructura, según Aguilar, hay que trabajar para tener aulas en condiciones de una educación de calidad. "Con el Fondo de Financiamiento (FFIE) tenemos pendiente la entrega de 11 instituciones educativas oficiales. Es urgente la entrega porque requerimos la infraestructura para cumplir con los procesos pedagógicos de calidad".



En cuanto al programa 'Ampliación de cobertura', la secretaria Aguilar sostuvo que Cali tiene 57.240 cupos de estudiantes en establecimientos privados en ampliación de cobertura.



"Esta situación debe ser analizada teniendo en consideración que el Gobierno Nacional ha requerido disminuir la matrícula contratada. Estamos con mesas de trabajo para identificar zonas donde se necesita la ampliación y zonas en las que no. Lo importante es garantizar el servicio educativo a toda la población", afirmó.



Al referirse al descenso de los estudiantes matriculados en Cali, el exsecretario de Educación de la ciudad José Darwin Lenis dijo que “este descenso es nacional ni siquiera es solo de Cali”.



Lenis dijo que hay una migración, debido a que proyectos de vivienda se han expandido a Jamundí, Yumbo y a otros municipios. Cuando las familias se trasladan, las matrículas pasan a esas localidades, manifestó.



Según la hoy secretaria de Educación de Cali, es necesario el estudio de la planta docente. “Hemos visto que las instituciones no cuentan con docentes orientadores”, expresó Aguilar. “Las horas extras de los docentes están muy altas; pueden traducirse en contratación mayor”, añadió.



