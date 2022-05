Cortes de energía, daños en algunos techos, caída de cinco árboles y calles inundadas eran el balance parcial de un temporal en la capital del Valle del Cauca.



Un incendio afectó una bodega donde se guardarían elementos del alumbrado navideño.



Los aguaceros también pusieron en aprietos a Palmira y Jamundí.



Los cambios de clima tienen sorprendidos a muchos habitantes del Valle del Cauca, donde se pasa de días soleados, temperaturas superiores a 30 grados, a unos aguaceros de susto.



Hacia las 4:30 de la tarde se desató uno de esos temporales en Cali, donde se dio un aumento en los canales de aguas lluvias y residuales.

No pocos caleños no anticiparon un cambio de clima y no llevaban sombrillas ni impermeables, por lo que resultaron emparamados a esa hora cuando se cerraban las jornadas laborales en sectores de comercio.



En Cali pasamos en menos de 20 min. de estarnos cocinando en el mismísimo infierno, a esta belleza de nube. ¡Se nos viene el aguacero!#CaliCo #lluvia #Clima # pic.twitter.com/zeho34Lmzk — Ricardo Ríos (@riostenorio) May 11, 2022

En los barrios Colseguros, Champagnat, San Fernando, Bretaña, El Caney, Gaitán y Remansos de Comfandi se tenían hasta anoche registros de cortes de energía.



En la comuna 20, ladera conocida como Siloé, reportaban que varias casas quedaron sin techo, a la misma hora que se notaban apagones en varios puntos de esa zona del suroccidente local.



En Ciudad Córdoba se comentaba que fue una borrasca de miedo. Las aguas anegaron vías de Poblado Campestre, del lado de Candelaria.

Bomberos llegaron ante incendio en barrio Guayaquil de Cali Foto: Juan Pablo Rueda

Los Bomberos recibieron una alerta a las 4:31 de la tarde ante un incendio en sector céntrico de Cali.



Al sitio se dirigieron dos máquinas extintoras con ocho unidades y una máquina de alturas con dos unidades, además de una ambulancia.

Era el incendio de una bodega en la carrera 18A con calle 16 del barrio Guayaquil. Unos vecinos hablan de un estruendo y lo asocian con un rayo antes del fuego.



Los Bomberos llegaron a controlar la emergencia. En el sitio se guardarían elementos que corresponderían al alumbrado navideño de la ciudad.



En Jamundí se reportaba un aguacero que causó sus complicaciones a los habitantes de ese municipio, a unos 15 minutos de Cali.



Desde Palmira también se pasaban apuros por un temporal con descargas eléctricas.

