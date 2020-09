Frontera de miedo y muerte en Cauca para llegar al Pacífico

Separados por unas seis horas de viaje, en unos 70 kilómetros de sobresaltos, los municipios de El Tambo y Argelia sufren por la violencia en la que se mezclan disidencias, Eln, bandas criminales y paramilitares.



Están en una línea de una especie de frontera para seguir a la compleja región del Naya, por donde se llega a la Costa Pacífica, en límites del Cauca, Valle y Nariño.



Para el gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí, la única manera de enfrentar el conflicto es con mayor apoyo en el territorio no sólo en seguridad, sino de presencia institucional integral para llevar inversión social a los territorios. “Tenemos regiones como la costa Pacífica, donde ni siquiera hay vía terrestre, el macizo colombiano donde hay carencia de educación, de salud. Si no tenemos estrategias productivas, con vías, con infraestructura rural, con escenarios de comercialización que le permita a la gente tener oportunidades de ingreso para el sustento de sus familias, seguramente estos escenarios de violencia, nunca van a desaparecer”.



En los últimos 20 días se presentaron dos masacres en El Tambo. Murieron nueve hombres, entre 20 y 32 años. En ambas, las víctimas fueron encontradas con las manos amarradas y presentaban señales de tortura.



El viernes 21 de agosto, cuando caía la noche, en zona rural habitantes hallaron los cadáveres de seis jóvenes: los hermanos Heiner y Esneider Collazos Huila de 24 y 23 años, respectivamente, Yulber Edilson Flor Muñoz, de 32 años, Cristian David Villán Tulande, de 20, Yoimar Muñoz Campo de 25 años y Nicolás Orlando Hurtado Martínez de 29.

Las autoridades reseñan antecentes en algunos de ellos, pero familias dicen que ellos fueron a trabajos y dos hermanos con un amigo a buscar madera para su ebasnistería.



Dos semanas después, en horas de la madrugada, en el corregimiento de Seguengue, aparecieron asesinados tres hombres al lado de un vehículo. Respondían a los nombres de Rubén Darío Ruiz Gaviria de 32 años, oriundo de Argelia; Jefferson Fernández de 30 años, de Popayán; y Jesús Andrés Solarte Rojas, conductor de una empresa de transporte público en la zona.

Esta semana, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, anunció la captura de alias ‘Maritza’, por su presunta participación en las masacres. Aseguró que la hipótesis indica que estos hechos se habrían “presentado por disputas derivadas del tráfico de estupefacientes. Es preciso resaltar que la detenida se había desmovilizado del Eln y luego de salir de prisión pasó a las disidencias de las Farc del frente 'Jaime Martínez', desde donde controlaba el tráfico de estupefacientes en la comuna 7 de Popayán"



“La Fiscalía General de la Nación continúa hablando con hechos, tras 19 días de investigación damos el esclarecimiento del homicidio múltiple en El Tambo, en Cauca, donde fueron asesinadas 6 personas el pasado 21 de agosto”: Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado pic.twitter.com/gwnMhcjzps — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 9, 2020

Según la Tercera División del Ejército, la mujer “posee un amplio prontuario criminal dentro del cual se resaltan las actividades de extorsión y amedrentamiento a empresas privadas y de transporte público de la región. De igual manera, se la relaciona con delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, secuestro y homicidios colectivos”.

Hoy una nueva masacre en El Tambo. Tres personas en Seguengue entre los municipios de Cajibío y El Tambo en el departamento del Cauca.



51 masacre en el 2020, dos en septiembre... hasta cuándo este desangre señor @IvanDuque?



7.500 efectivos del @COL_EJERCITO y qué pasa? pic.twitter.com/EJ9SpEoI6F — Leonardo González P. (@leonardonzalez) September 5, 2020

Estos crímenes ocurren en El Tambo, un municipio donde en lo corrido del año se han reportado 53 asesinatos: 51 en la zona rural y dos en la urbana. “Es una cifra que nos aterra, ya que en el 2019, se registraron 17 homicidios y en menos de nueve meses de lo que va de este 2020, los números son tres veces mayores”, confiesa el alcalde Carlos Alberto Vela.



“Esperemos que dan las investigaciones y se pueda esclarecer lo sucedido”, expresó el mandatario antes de referise a cualquiera de los grupos.



El Tambo junto a Argelia, son las zonas del país, con mayor área sembrada de coca y donde se concentra más de la mitad de esos cultivos en el Cauca, detalla el coordinador del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Leonardo Correa. El Cauca suma más de 17 mil hectáreas.

El coordinador del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), Jorge Sánchez, dice que luego del Proceso de Paz con las Farc, grupos armados se “reestructuraron” en esos espacios que antes ocupaba la antigua guerrilla. “Es un asunto de negligencia del Presidente, que no ha logrado establecer un control dinámico que permita establecer el orden. Aquí hay un asunto de narcotráfico, grupos armados, incluso la misma Fuerza Pública, pero es el resultado del abandono al departamento, lo cual lo estamos padeciendo una situación que cada vez se vuelve más compleja para todos”, agregó el líder nativo.



Jairo Hernán Ortiz, coordinador del Observatorio de Drogas de la Universidad del Cauca, señala que "ambos municipios al conectar con El Naya, zona que da salida al Océano Pacífico por el Valle del Cauca y Nariño, se vuelve un escenario para que diferentes estructuras como los frentes José María Becerra y Manuel Vásquez del Eln, disidencias de las Farc, comandadas por el frente ‘Carlos Patiño’, así como pequeñas estructuras del Clan del Golfo, e incluso paramilitares, se disputen estos territorios para el narcotráfico y la comercialización del clorhidrato de cocaína en las regiones vecinas y en el exterior".



Ortiz, docente de la Facultad de Derechos, Ciencias Políticas y Sociales de Unicauca, advierte que lo indispensable es desarrollar una economía sostenible para que la comunidad pueda sacar sus productos agrícolas y comercializarlos y para eso es necesario no sólo insistir en la implementación de los Acuerdos de Paz, específicamente en el punto cuatro que tiene que ver con la política de sustitución ilícitos, sino además, que haya una inversión en el campo. “La situación en el Cauca, no se soluciona con pie de fuerza, el departamento tiene un problema de atraso, hay municipios que, incluso carecen de agua, de electricidad, de escuelas. Una cosa es la mirada desde el centro del país y otra la realidad de carne y hueso de las mismas comunidades Los problemas sociales tienen solución, pero hay que entender el problema, analizarlo y proponer soluciones”, enfatizó.

Desde Argelia #Cauca los soldados del Batallón de infantería N.º56 realizan puestos de control Sicológicos, con el propósito de sensibilizar a la población civil sobre el virus COVID-19 así mismo brindan un mensaje preventivo sobre el reclutamiento ilícito de menores. pic.twitter.com/Mirl2SziLy — Brigadier General Marco Vinicio Mayorga Niño (@Ejercito_Div3) September 7, 2020

El general Marco Vinicio Mayorga Niño, comandante de la Tercera División, señala que ambos municipios conectan con El Naya, la zona que da salida al Océano Pacífico por Valle, Cauca y Nariño, lo que hace que disidencias se disputen estos territorios para el narcotráfico y la comercialización del clorhidrato de cocaína en las regiones vecinas y en el exterior. Por eso ambos municipios caucanos, son tan importantes para estos narcotraficantes.



El pasado jueves, fue detenido alias ‘Palillo’, presunto cabecilla de las finanzas del frente José María Becerra del Eln en esta zona del departamento.



Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los cultivos ilícitos en el departamento aumentaron significativamente desde el año 2013 al 2019, pasando de 3.326 a 17.346.



El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), señala que el asesinato de líderes sociales se presenta principalmente en zonas con presencia de cultivos de coca. El 71% de estos homicidios desde el 2016 hasta este año, se presentaron en estos territorios, 268 en total, la mayoría, indígenas.



Muchos llaman a esta zona limítrofe con Nariño, como ‘El patio del Cauca’ porque la presencia del Estado es casi nula, las instituciones no llegan y eso ha permitido que las bandas criminales impongan su dominio a través de las armas y la intimidación.



En ese contexto entra la Segunda Marquetalia, que es asociado a Iván Márquez. El pasado 11 de agosto pasado ese grupo combatió con el grupo 'Carlos Patiño' en zona rural de Patía.



Ese mes Eln señaló que “el Gobierno del presidente Iván Duque lanza una ofensiva sobre el territorio de la cuenca del río Micay, desde el día 20 de febrero de 2020, en esta ocasión utiliza a la Fudra 4 del Ejército oficial para que proteja la punta de lanza de la operación conformada por las bandas de paramilitares autodenominadas Carlos Patiño, Dagoberto Ramos, Jaime Martínez”.



El abogado y exsecretario de Paz Territorial y Reconciliación del Valle del Cauca, Fabio Cardozo, ha advertdio que lo indispensable que es desarrollar una economía sólida para que la comunidad pueda sacar sus productos agrícolas y comercializarlos y de esa forma subsistir, porque de lo contrario no tendrán más opción que seguir vendiendo hoja de coca. “Es necesario definir una estrategia de largo aliento, de asistencia a las comunidades”.



Jhon Montero fue asesinado fue Argelia (Cauca) Foto: Archivo particular

La violencia contra los líderes sociales es otro mal presente en estos municipios. En Argelia, el mes pasado, tres fueron asesinados.



El 14 de agosto Días antes, hombres armados dispararon contra el líder comunitario Uberney Muñoz y Alberto Ruiz, de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (Ascamta), fueron asesinados cuando viajaban en una camioneta por una vía hacia el municipio de Balboa.



El 19, hombres armados llegaron hasta la vivienda de Fabio Andrés Gómez, presidente de la junta de acción comunal de la vereda La Cristalina, y lo asesinaron con fusiles frente a su familia.



El 28 de agosto, Jhon Montero murió baleado cuando iba en un vehículo por la vereda La Leona, corregimiento El Plateado. "Era vicepresidente de la Asociación de Padres de Familia de la Institución Educativa de Sinaí y días antes estuvo en la entrega de kits alimentarios", reportó Indepaz.



A esto se le suma amenazas a través de panfletos al mismo alcalde local, Jhonatan Patiño, así como a algunos excombatientes en proceso de reincorporación. “Salió un comunicado en redes sociales desde un perfil que dice ser de la Gaor Carlos Patiño, en donde se me señala de estar actuando en contra de ellos por medio del Ejército y Eln... lo cual es ridículo... luego sacaron un comunicado en el que dicen que no que ese comunicado no lo respaldan... ahí queda confundido uno”, dijo.



Patiño señala que pese a la firma del Proceso de Paz, el conflicto interno en Colombia no se ha superado del todo. Después de un corto periodo, la violencia se recrudeció y la ilegalidad volvió a imponerse.



“El proceso fue un avance muy significativo pero no se completó... cuando el Gobierno nacional no reconoce la existencia del conflicto y la necesidad de buscarle soluciones pues se genera eso que se está generando en todo el país...En Argelia pasa un coletazo de todo eso.. hay un grupo armado de más de 20 años y llegan grupos nuevos también. Generalmente, se tiende a señalar que es por la coca y es lo más fácil de hacer, pero lo cierto es que en dos años largos desde la firma del Acuerdo de Paz las cosas mejoraron muchísimo en materia de seguridad en Argelia hasta que llegó otro grupo, supuestamente la Gaor Carlos Patiño y las cosas se volvieron a complicar”, dijo el Alcalde.



Sobre el asesinato de personas en esa localidad, afirmó que hasta la fecha, se reportan 40 homicidios, la mayoría de jóvenes. Su llamado al Gobierno es a que ponga sus ojos sobre estas regiones y reconocer que hay un conflicto para buscar una solución dialogada. “Podrían ser diálogos regionales o nacional pero con énfasis en las zonas más azotadas, a que cumpla con la paz, que no piense que es en beneficio de las Farc si no de las regiones más olvidadas y conflictivas y eso le hace bien al país”, expresó.



El pasado 7 de septiembre, el presidente de la República, Iván Duque, viajó a Popayán a liderar un consejo de seguridad con el fin de evaluar el impacto de los planes de la Fuerza Pública para contrarrestar las amenazas de los grupos armados y garantizar de forma efectiva los derechos de la población.



El alcalde de El Tambo dijo que en esa reunión se hicieron varios compromisos en inversión social, proyectos productivos, mejoramiento de vías, así como en seguridad.

“El municipio no sólo es una zona cocalera, es una zona de gran producción de café, chontaduro, segundo productor de caña panelera del país, mayor productor de aguacate. La idea es que no nos vean sólo como una zona productora de coca, pero para eso necesitamos apoyo institucional”.



MICHEL ROMOLEROUX

Especial para EL TIEMPO

Cauca