Frente a Frente, autores se verán en La Feria del Libro en Cali

“Eso fue un experimento” es el argumento que dice el ilustrador Julio César González “Matador” quien junto a Gabriel Silva Luján, columnista de EL TIEMPO han unido sus mentes para traer ‘A otro perro con ese hueso’ en la Feria Internacional del Libro, nunca se vieron y esta será la ocasión.

Julio César González, uno de los creativos de la dupla, se ha destacado por ser el ilustrador de muchas de las sátiras sociales y políticas que publica a diario, su estilo es fue influido por grandes dibujantes como Roberto Fontanarrosa y Quino, el creador de Mafalda.



Nacido en Pereira en 1969, se inicia como creativo publicitario. Sus primeros trabajos humorísticos los realizó para el periódico 'El Fuete' y para la gaceta de cine de Comfamiliar, de su ciudad natal.



Ha participado en bienales de humor y la sátira en Grabovo (Bulgaria). Sus trabajos han sido publicados, en el 'Diario del Otún', 'La Tarde', 'El Espectador', 'Revista Semana', 'Revista Credencial', 'Portafolio', 'Soho' y 'Revista DONJUAN', entre otros medios nacionales e internacionales.



Actualmente es caricaturista del periódico EL TIEMPO.COM Ha sido catalogado por la revista 'People' como uno de los caricaturistas más apuestos del mundo.

Caricatura de "Matador" sobre Justicia Especial de Paz Foto: Julio César González "Matador"

¿Cómo ha sido la experiencia de ‘A otro perro con ese hueso’?

Nunca antes había hecho un libro, es un experimento muy raro, por lo general o son libros de caricatura o son libros de columnas y Antonio Caballero es un ejemplo de ello, que sus columnas las ilustraba el mismo con caricaturas y es el caso del libro, son cuatro manos trabajando, las columnas de Gabriel Luján y las mías.



¿Cómo conciliía producción creativa con alguien que puede tener posiciones conservadoras y militares?

Creo que es al contrario he encontrado en los escritos de Gabriel como similitudes en muchos temas, lo leo y me parece que es una persona realmente estructurada intelectualmente. Entonces compaginamos muy bien, hemos hablado por teléfono y leyendo sus columnas es como si lo conociera.



Realmente hubo un “puente” durante el proceso, quién hizo la selección tanto de los textos como de las caricaturas, es un chica que se llama María M. López, es la mano derecha de Gabriel y nos ayudó en el proceso de selección y revisión.



¿Ya lo han presentado juntos y qué ha pasado?

Lo voy a conocer en Cali este sábado.



¿Cuáles son las temáticas de más controversia en el libro?

El tema más fuerte que se tocó fueron las columnas sobre el Proceso de Paz, creo que son las más ácidas. De pronto hubo otras en su contexto, la reelección de Santos, estás no alcanzamos a tocar.



¿Cómo caricaturista ácido o crítico siente que ahora más presión sobre su trabajo?

Sí, porque antes yo ya había hecho caricaturas de los Paras, de la Guerrilla, los políticos, agentes del estado, la justicia y realmente como debe ser, una caricatura es una caricatura y es una opinión personal a través del yo.



¿La publicidad qué papel juega en su trabajo?

Desde el diseño y la composición del libro. Hay muchísimas caricaturas, yo diría que sería el componente del humor.







