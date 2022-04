Se identificaron a dos de las mujeres que iban con Freddy Rincón, cuando tuvo el aparatoso accidente que lo mantiene aún en estado crítico.

Una de ellas es María Manuela Patiño. Tiene 20 años.

Una de ellas es María Manuela Patiño. Tiene 20 años FACEBOOK

TWITTER

(Lea también: Freddy Rincón: camioneta estrellada no tiene Soat y hay 4 infracciones)



La segunda acompañante es Diana Lorena Cortés. Tiene 43 años.



(Además: Freddy Rincón: los detalles del accidente que lo tiene en estado crítico)



Según la Alcaldía de Cali, la identidad del cuarto acompañante, un hombre, todavía está por establecer.



De acuerdo con el alcalde Jorge Iván Ospina, “la señora María Manuela es trasladada a la Clínica Colombia".



También señaló que se le logra practicar prueba de alcoholemia, la cual resulta negativa.



Con respecto a Diana Lorena Cortés, "se retira de la Clínica Colombia, sin mayores datos”, dijo el alcalde Ospina.



En cuanto al conductor del bus del sistema público de Cali MIO contra el cual, el vehículo particular con Rincón colisionó, tiene 28 años.



Este motorista fue identificado como Jorge Eduardo Muñoz Beltrán.



El conductor del masivo fue trasladado a la Clínica San Fernando, en el sur caleño.



Tiene una fractura en la pierna izquierda, un trauma leve en cabeza y parietal derecho. Se le realizó prueba de alcoholemia y resultó negativa.



(Le puede interesar: Pruebas de alcoholemia en accidente de Freddy Rincón hasta ahora negativas



CALI