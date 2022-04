El pasado 11 de abril Colombia despertó con la noticia del fuerte accidente de tránsito en el que resultó gravemente herido Freddy Rincón, el futbolista de 55 que brilló en el fútbol nacional e internacional en la década de los 90.



Infortunadamente, pese a los esfuerzos médicos, el exjugador de la Selección Colombia falleció el pasado 13 de abril en la Clínica Imbanaco de la ciudad de Cali. Hecho que ha estremecido al mundo del deporte y al país entero, entre otras cosas, por las dudas que hay frente a qué pasó el día del accidente.

Recientemente la Fiscalía General de la Nación aseguró que, de acuerdo con el reporte de Medicina Legal, Freddy Rincón era quien iba manejando la camioneta cuando chocó con el bus del MÍO.



"A esta conclusión se llegó soportada en los forenses de medicina legal en los estudios técnicos y corroborada con los testigos que se encontraban dentro del vehículo y las cámaras de la zona declaró el fiscal Francisco Barbosa.

Sin embargo, las dudas frente a la versión entregada por la entidad judicial persisten entre los familiares del deportista, principalmente, porque no consideran lógico que el conductor sea el lastimado en un accidente en el que todo el impacto lo recibió el asiento del copiloto.



"Están las cámaras de seguridad y están las evidencias de la parte en que le dieron al carro. Si fuera Freddy manejando y otro fuera el copiloto, el muerto no sería Freddy. De los dos que se bajaron del carro y cogieron un taxi, uno de ellos venía manejando", manifestó Manuel Rincón en entrevista con 'Semana'.



Asimismo, el hermano de 'El coloso' considera que el fiscal Barbosa está mintiendo y sus declaraciones estarían encubriendo al verdadero causante del accidente: "Por eso era que se estaban demorando tanto, porque le estaban metiendo la corrupción. Ese fiscal no puede afirmar una cosa de esas; recoger pruebas es fácil, pero el problema es que quien iba manejando amenaza y compra testigos y ellos simplemente replican eso".



Finalmente, Manuel Rincón pidió que se esclarezca quién iba manejando, pues gracias a videos de cámaras de seguridad de la zona se sabe que en el vehículo viajaban dos hombres junto a Rincón, pero se fueron en un taxi tras el choque.



"La Fiscalía debió investigar hace rato quiénes eran esas personas, cómo no se van a dar cuenta de que si Freddy fue el único que murió y los demás todos salieron ilesos, cómo va a ir manejando él. El fiscal está mintiendo, no están investigando bien y van a salir del paso olímpicamente", concluyó su diálogo con 'Semana'.

