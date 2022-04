Allegados, deportistas, hinchas del fútbol y ciudadanos se congregaron para clamar por la recuperación de Freddy Rincón, el exjugador de la selección Colombia y que brilló en cuatro países.



En la madrugada de este lunes 11 de de abril, una camioneta chocó contra y un bus del sistema masivo MIO en la calle Quinta, en el sur de la capital del Valle del Cauca.



Rincón debió ser sometido a una cirugía y permanece en cuidados intensivos bajo condición muy crítica. En Cali hay cadenas de oración por su salud.



También se pide por el conductor del carro de servicios público, Jorge Eduardo Muñoz Beltrán, quien sufrió fractura en la pierna derecha.



En el último reporte del martes, la Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud, previa autorización de su familia, informó que "el paciente Freddy Eusebio Rincón Valencia continúa en nuestra Unidad de Cuidados Intensivos donde está recibiendo atención por parte de un grupo interdisciplinario de profesionales, tras una cirugía por trauma craneoencefálico severo".



El doctor Laureano Quintero anotó que "después de este tipo de procedimiento es prudente hacer seguimiento a la evolución del paciente por lo que el cuerpo médico ha decidido realizar algunos estudios adicionales en su cerebro para determinar los pasos a seguir. De momento el paciente continúa con medidas de soporte avanzado y su pronóstico no ha tenido variaciones".



Insistió en que "es pertinente aclarar que solo los comunicados oficiales publicados a través de los medios de la Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud representan la voz institucional y actualizan lo que realmente está ocurriendo".

Quintero pidió "a todos que se entienda que la única fuente oficial de lo que realmente está ocurriendo son estos comunicados que desde la clínica estamos emitiendo, respetando la confidencialidad y los elementos pertinentes".



"Cualquier otra información solo genera disconformidad y dolor en sus familiares. Por favor, este es el medio oficial por el que se comunique lo que realmente está ocurriendo", dijo el médico.



En redes circulan mensajes que se refieren a un desenlace trágico con la vida del exfutbolista, comentarista de medios de comunicación y entrenador de fútbol.

Freddy Stiven Rincón dijo quer tienen esperanza en recuperación de su padre. Foto: Juan Pablo Rueda

La familia también expresó que siente dolor por esos rumores, pero que mantiene su esperanza por la recuperación de Rincón.



Freddy Stiven Rincón dijo que tienen esperanza en recuperación de su padre.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo que "no es hora de especular, es un momento en que se debe estar unidos y pedir por la recuperación de Freddy Rincón y del conductor Jorge Eduardo Muñoz".



El choque se presentó a las 4:37 de la madrugada del lunes 11 de abril en la calle Quinta , inmediaciones del parque Panamericano, conocido como de las Banderas.



La camioneta en la que viajaba Freddy Rincón, avanzaba a esa hora frente al estadio Pascual Guerrero y llegó al cruce semaforizado.



Un reporte preliminar indicaría que el carro particular pasó por el semáforo en luz roja. No se ha precisado si su velocidad era rápida.



Cuando llegaba a la calzada en sentido sur-norte apareció una buseta que mandó a unos 40 metros la camioneta, a la que impactó por el lado del pasajero.



