Mientras la Fiscalía asegura que el exjugador era quien iba conduciendo en el fatal accidente, hay versiones diferentes.



Este miércoles, en rueda de prensa llevada a cabo en Medellín, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, aseguró que era Freddy Rincón quien conducía el auto que se accidentó, choque que originó la muerte del exjugador en Cali el pasado 13 de abril, dos días después de sufrir un fuerte accidente de tránsito.



"El vehículo en el que se transportaba Freddy Rincón era conducido por él -dijo el Fiscal-. A esta conclusión se llegó soportada por los expertos forenses, los estudios técnicos y corroborada por los testigos que se encontraban dentro del vehículo y las cámaras en la zona".



Mientras la investigación continúa, lo cierto es que aún hay muchas dudas al respecto, ya que en varias tomas de la madrugada del accidente se observa cómo un par de personas abandonan el vehículo y se van en un taxi tras el accidente.



La información de Barbosa contradice lo manifestado por familiares del legendario futbolista, quienes habían señalado que Rincón iba de copiloto en la camioneta Ford que se pasó un semáforo en rojo y colisionó contra un autobús.



Testigos del accidente indicaron que el legendario jugador era quien iba adelante, pero en el puesto de la derecha.



Sin embargo, la versión de la Fiscalía la corrobora el testimonio de uno de los paramédicos que atendió el caso.



El paramédico que fue interrogado por la Fiscalía agregó que Rincón no tenía signos de alicoramiento.



El documento de la Fiscalía asegura que Rincón fue encontrado en la silla y que una de sus acompañantes estaba desmayada en la silla del copiloto.



Las cámaras de seguridad del sector detectaron además que dos hombres que, al parecer, iban a bordo de la camioneta abordaron un taxi y abandonaron el lugar del accidente. Pese a la investigación, la identidad aún no se ha establecido.



Los hijos de Freddy Rincón insisten en que el exfutbolista no iba al volante del vehículo y pidieron a quien ellos creen que conducía la camioneta que se presente ante las autoridades.



El 14 de abril, cuatro días después del accidente, Sebastián Rincón, uno de los hijos de la víctima, dijo a medios de comunicación: “Pido al conductor que iba manejando que se sincere y espero que Dios haga justicia, y que la Fiscalía haga su trabajo, yo lo único que puedo decir es que mi papá no iba manejando y eso me deja muy tranquilo porque, ante las falsas acusaciones, tarde que temprano todo la verdad saldrá a la luz”.



Pese a las nuevas revelaciones, hay algo que no encaja en el accidente, de acuerdo con los familiares y algunos testigos. ¿Si el exjugador era quien iba manejando, cómo se explica que haya sido golpeado con tanta dureza si el impacto del bus fue al costado derecho? Esa es la pregunta que aún se hacen.



En el informe preliminar de tránsito se indica que el exfutbolista “se movilizaba de copiloto (recibiendo el impacto del choque)” y que María Manuela Patiño, de 20 años, y Diana Lorena Cortés, de 43 años, iban con Rincón.



Las dos mujeres son las testigos claves para establecer las identidades de quienes iban en el automotor y serán citadas en los próximos días por la Fiscalía para que rindan versión sobre los hechos. Una de las mujeres afirmó inicialmente que Rincón era quien iba manejando.



ELTIEMPO.COM