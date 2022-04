El último día a Freddy Rincón se le fue entre sus amigos, el almuerzo de pescado, ver un partido de fútbol y una rumba hasta el amanecer.

A las 11:30 de la noche del domingo empiezan las preguntas hasta las 4:13 de la madrugada del 11 de abril, cuando el carro en el que iba se pasó un semáforo y chocó contra un bus del MIO. La muerte del exjugador internacional y comentarita de medios conmociona al mundo del fútbol.



La familia de Freddy Rincón sostiene que él no iba al volante del carro. Su hijo Sebastián, jugador de fútbol, ha pedido que se presente quien estaba manejando y aclare qué fue lo que pasó durante la madrugada del 11 de abril en la calle Quinta con carrera 34, de Cali.



Un reporte de la Fiscalía indicaría que el exfutbolista, que pasó por cuatro países estaría al volante. Hay debate sobre si eso es posible porque sufrió el trauma en el lado derecho del cuerpo, el mismo lado del carro por donde quedó el impacto del bus.

Horas antes del accidente

El sábado habría estado en un concierto en Medellín. Desde el mediodía del domingo 10 de abril visitó al músico y paisano Harold Saa, en la que él bautizó como ‘la casa de la felicidad’, en un corredor peatonal del barrio Ciudad Córdoba, en el suroriente de Cali.



Rincón había encargado a los Saa siete almuerzos con toyo, un tiburón pequeño, hechos en casa. En el segundo piso almorzó con dos amigas, el director de la orquesta La Fuga, Édison Vivanco. No hubo mucha música porque la familia Saa estaba de luto por la muerte de una pariente por cáncer. “Si quiera llegaste, porque aquí están hablando es de muerte y enfermedades, ya me tenían con un oído afuera”, le dijo Rincón a Vivanco.



Hárold Saa lo atendió en la sala, sonaron baladas. Como siempre, el exfutbolista quería salsa y, de nuevo, coincidió con Hárold Saa, en el gusto por Toma mi mano, de Willie Colón:



“La vida entera yo he de esperar Por tenerte en mis brazos Pero toma mis manos y abrázame fuerte Cierra los ojos yo Soy la muerte, yo soy la muerte”, cantaron a todo pulmón.



Rincón se fue a las 11:00 de la noche con varias personas, incluidas, las dos amigas, que se habían ido y volvieron con sus pintas. Rincón, de blujean a la rodilla y camiseta blanca, se fue. Nadie atina a decir si manejaba.



Con un grupo llegó a una discoteca de la calle Quinta con 26. A las 4:37 de la madrugada viajaba en el carro que chocó con el bus. Tres días después fue el único que murió en ese amanecer.



CALI