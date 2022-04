En el estadio Pascual Guerrero sonó el coro de 'Rincón, amigo, Colombia está contigo', como la expresión del sentimiento por la partida del exfutbolista internacional.



Allí se escucharon canciones prendidas en el alma de hombres y mujeres, de todas las edades. Una oración, el Himno, labaos del Pacífico y canciones salseras acompañaron ese acto en el mismo escenario donde daba sus pasos en equipos de cuatro países.



Este domingo, en el clásico de la Liga colombiana, Adrian Ramos por América y Teófilo Gutiérrez, por Deportivo Cali, llevaran el número 19 de Rincón en la Selección Colombia, con el que el porteño hizo historia.



A Freddy Rincón, desde la infancia en el barrio El Jorge de Buenaventura, se le encendió el amor por el fútbol gracias a esa destreza que le nació entre sus zancadas y una picardía que dejaba sembrados rivales.



La misma picardía, con velocidad y sutileza, que le sirvió para marcar un gol de historia ante Bodo Illgner, el arquero de la Selección de Alemania, en el Mundial de 1990.



Rincón, después de un toque toque con Carlos Valderama y Luis Fajardo, quedó a campo abierto, en diagonal a la portería, perseguido por alemanes y llegó hasta el área de las 18 donde ese gigante de 1,91 metros de estatura lo aguantó hasta el final.

El tiro rasante entró por entre las piernas del portero alemán que se coronó luego campeón en ese mismo Mundial. Nunca se ha vuelto a cantar un gol con tantas lágrimas en Colombia.

La otra pasión de Rincón estaba en la música, currulao, salsa y boleros. Se levantó con Mi Buenaventura, escrito en 1931 por Petronio Álvarez y cantado por Peregoyo:



"Bello puerto del mar mi Buenaventura donde se aspira siempre la brisa pura Bello puerto precioso circundado por el mar tus mañanas son tan bellas y claras como el cristal".

Descansa en Paz 'Coloso' Freddy Rincón ⚽ siempre te recordaremos como esa leyenda Colombiana que nos brindó tantas alegrías, siempre estarás en nuestros corazones con tu sonrisa y nobleza.



Muchas fuerzas para sus familiares, seguidores y amigos 🙌🏿 pic.twitter.com/TevvArxrIP — Grupo Niche (@gruponiche) April 14, 2022

En 1986 cuando llegaba de Buenaventura a Bogotá, para ser profesional en el Independiente Santa Fe, ya llevaba las letras de dos canciones inolvidables del maestro Jairo Varela, el creador de Grupo Niche.



"Descansa en Paz 'Coloso' Freddy Rincón ⚽ siempre te recordaremos como esa leyenda Colombiana que nos brindó tantas alegrías, siempre estarás en nuestros corazones con tu sonrisa y nobleza. Muchas fuerzas para sus familiares, seguidores y amigos", dice el mensaje de la orquesta encabezada por los hijos de Varela.



Para Rincón, una canción era Buenaventura y Caney, lanzada en discos de 1981 y que le servía de sabor con el frío de esos días en Bogotá:

Allá hay cariño, ternura, ambiente de sabrosura, los cueros van en la sangre del pequeño hasta el más grande. Son niches como nosotros, de alegría siempre en el rostro. A ti mi Buenaventura FACEBOOK

"Que sepan en Puerto Rico, que es la tierra del jibarito, a Nueva York hoy mi canto, perdonen que no les dedico, a Panamá, Venezuela, a todos, todos hermanitos, el Grupo Niche disculpas pide pues no es nuestra culpa que en la costa del Pacífico hay un pueblo que lo llevamos en el alma, se nos pegaron why con otros lo comparamos, allá hay cariño, ternura, ambiente de sabrosura, los cueros van en la sangre del pequeño hasta el más grande. Son niches como nosotros, de alegría siempre en el rostro. A ti mi Buenaventura con amor te lo dedicamos. Del caney al bulevar camino dos pasos".

Cali luz de un nuevo cielo Cali pachanguero Cali luz de un nuevo cielo Es por eso que espero Que los días que lejos Cuando dure mi ausencia Sabes bien que me muero FACEBOOK

La otra era Cali Pachanguero, que nació en 1984, considerada como una canción símbolo de los caleños:



"Cali pachanguero Cali luz de un nuevo cielo Cali pachanguero Cali luz de un nuevo cielo De romántica luna El lucero que es lelo De mirar en tu valle La mujer que yo quiero Y el jilguero que canta Calles que se levantan Carnaval en Juanchito Todo un pueblo que inspira. Cali pachanguero Cali luz de un nuevo cielo Cali pachanguero Cali luz de un nuevo cielo Es por eso que espero Que los días que lejos Cuando dure mi ausencia sabes bien que me muero"

El cantante Willy García, quien fue estrella en Grupo Niche, dice que "era el salsero más salsero. Siempre acompañaba a los cantantes, en especial, los de la región, como Jimmy Saa, Hárold Saa y todo el combo. Nosotros tuvimos la dicha de ser amigos de nuestro ídolo. Fue el de mostrar, fue el orgullo de Buenaventura y será el orgullo para toda la vida"

Ahora contigo me sobran sonrisas se acabo la prisa si conmigo estas. Ya el fantasma de la noche se alejó ahora de mí No hay espacio de mi horario que no sea para ti, solo por ti FACEBOOK

En 1992, Rincón se enamoró de 'Ahora contigo', una canción de Tito Rojas, de quien era admirador y cuya muerte lloró el 26 de diciembre de 2020:



"Ahora contigo el mundo es distinto me sobran motivos para comenzar ahora contigo Yo soy nuevamente un hombre que siente amor de verdad. En tus brazos vuelvo a ser el hombre aquel que antes fui Tu me has devuelto la alegría de vivir ahora por ti. Ahora contigo tu mundo es mi mundo ya no tengo sueños todo es realidad ahora contigo me sobran sonrisas se acabó la prisa si conmigo estas. Ya el fantasma de la noche se alejó ahora de mí no hay espacio de mi horario que no sea para ti, solo por ti".

No tembló la tierra No se calmaron las olas del mar No hubo flores en mi sepultura A mi dolor ya encontré la cura...No lloré más de lo que creíste No hiciste falta cuando te fuiste FACEBOOK

Elvis Magno, natal de Buenaventura, dice que el futbolista se emocionaba con 'Date cuenta', otro tema del maestro Jairo Varela.



"No tembló la tierra No se calmaron las olas del mar No hubo flores en mi sepultura A mi dolor ya encontré la cura La iglesia está en la plaza La calle queda al atrio sigue oscura...Tibio a amanecer, luce en la aurora Y no deja de salir el sol No causó el efecto que imaginaste No me hizo el daño que tú pensaste No lloré más de lo que creíste No hiciste falta cuando te fuiste".



Rincón compartió con amigos sus últimas horas entre el fútbol y la música.

La última noche

Esa madrugada del lunes 11 de abril iba por esas calles de Cali, donde decidió seguir su vida luego de retirarse del fútbol profesional, tras jugar en España, Alemania y Brasil.



En el estadio Pascual Guerrero, cerca de donde fue el trágico accidente, este sábado 14 de abril, lo acompañaron los coros de 'Rincón, amigo, Colombia está contigo'. Hubo alabaos, como lo pidieron sus familiares dadas sus raíces en el Pacífico.



En las tribunas la gente soltaba algunas estrifas del Himno Nacional, que él tantas veces escuchó vestido de camiseta amarillo, azul y rojo, con el número 19.

La camiseta 19 de Freddy Rincón en manos de su hijo Sebastián Foto: Juan Pablo Rueda

En los alrededores y la gradería del estadio lo acompañaron numerosos hinchas vestidos con la camiseta 14 del América, a los que les dio dos títulos antes de irse a otros horizontes.



El clasico del domingo tendrá la nota de ver a los delanteros Adrian Ramos, por América, y Teófilo Gutiérrez, por Deportivo Cali, con la camiseta 19 que Rincón usó en la Selección Colombia.



Gutiérrez destacó la vida de Rincón en el fútbol y recordó que él también uso ese número en la Selección.

"Oye, lo que quiero decirte, fechas hay en la vida que nunca podemos jamás olvidar Es, lo sabes alma mía la llevaré prendida en mi ser como ayer Aquel 19 será, el recuerdo que en mi vivirá... FACEBOOK

El sol en Cali acompañó la mayor parte del homenaje, luego dejó caer una lluvia, pero los y las hinchas, de todas las edades, no lo dejaron solo en el último viaje.



Los hinchas americanos le soltaron en la despedida el bolero 'El 19' conocido como 'Aquel 19', en la voz de Alberto Beltrán.



Esa canción se volvió himno rojo desde el 19 de diciembre de 1979 cuando se logró el primer título con el equipo de Gabriel Ochoa.

Rincón tuvo como técnico a Ochoa en el título de 1991 con jugadores como Eduardo Niño, Jorge Balbis, Alexis Mendoza, Sergio Angulo, Eduardo Pimentel, Álex Escobar, Ánthony de Ávila, Leonel Álvarez y el Jorge 'Polilla' Da Silva.



En 1992 el equipo rojo consigue otro título con la guía de Francisco Maturana, quien ayer llegó al homenaje a Rincón.



En esa despedida, ayer en el estadio Pascual Guerrero y en el camposanto, se recordó Aquél 19, en homenaje a 'El Coloso' de Buenaventura:



"Oye, lo que quiero decirte, fechas hay en la vida que nunca podemos jamás olvidar Esa, lo sabes alma mía la llevaré prendida en mi ser, como ayer Aquel 19 será,

el recuerdo que en mi vivirá ese día que feliz, tan feliz".

