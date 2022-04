A Freddy Eusebio Rincón se le quedó debiendo un reconocimiento por su talento en el fútbol profesional que lo llevó a cruzar por tres continentes y a ganar títulos internacionales.



Era un hombre frentero cuando criticaba estamentos directivos de su deporte. Pero a la hora de una selfie, como se dice ahora, no se resistía y sacaba su larga sonrisa. Eso se refleja así en redes sociales.



Janer Esteban Redondo dice;: "Que dolor tan grande, maestro... no hay palabras para describir este vacío que nos dejas. Dios te reciba en su santo reino gracias por todos esos momentos compartidos tantas risas anécdotas que nos contabas. Grande Freddy Rincón.

Farid Guzmán, Katherine Hurtado y Sebastián Serrato con Fereddy Rincón Foto: Archivo particular

En un gimnasio del barrio Buenos Aires, sur de Cali, Farid Guzmán, Katherine Hurtado y Sebastián Serrato se encontraron más de una vez con Freddy Rincón, quien los acompaña en fotografía.



El comunicador y docente Camilo Mayor cuenta que "tal vez fue el gol que más grité y el único que vi en el barrio, rodeado de vecinos. Fue toda una explosión... ya nadie lo esperaba, el tiempo había acabado y acostumbrados como estábamos a las injusticias, aún en el fútbol, ya asumíamos la derrota. Hasta que una obra de arte se inventó el Pibe y esa bola traspasó la fortaleza de piernas germana para que el Coloso la pusiera entre las piernas y se convirtiera en otro hito histórico del país en los mundiales (también fue la única selección que le quitó puntos a los alemanes que terminaron siendo campeones). Gracias Freddy por alentarnos a creer que alguna vez en la vida es posible torcerle el cuello a eso que llaman destino... y por la alegría".

Freddy Rincón y Mónica Santacruz Foto: Mónica Santacruz

La periodista Mónica Santacruz escribió: "Así te recordaré siempre con tu sonrisa y esa buena disposición para todos. Como olvidar la emoción cuando te ví por primera vez, pocas veces se conoce un ídolo y te agradecí por regalarme uno de los mejores recuerdos de mi infancia: la emoción, el nudo en la garganta y la felicidad de los que estaban conmigo, cuando ví entrar ese balón, logrando lo que para muchos era imposible, ante la poderosa Alemania, uno de mejores equipos que participaban en el Mundial de Italia 90".



"Buen viaje Freddy, ójala sea cierto que exista ese cielo del que tanto hablan, te encuentres a mi madre y le des un fuerte abrazo de mi parte", apunt¿ó Mónica.



Gracias Freddy, el mensaje de Claudia Gallego, al llegar al Instituto de Medicina Legal.

Carolina Rodríguez Soto con Freddy Rincón Foto: Caiolina Rodríguez Soto

Carolina Rodríguez Soto apuntó: Buen viaje querido Freddy... Siempre en nuestro corazón....De las mejores personas y seres humanos...Siempre con tu amabilidad y simpatía. La última vez que te ví fue mercando en La 14 con Esteban. Y tus palabras 'Ole negra te salió fino ese pelado'. Negro bello.... Grande, Freddy Eusebio Rincón".



Diana Montoya escribió: "me da una tristeza infinita la muerte de Freddy Rincón. Era un bacán, un jugadorazo, y esa sonrisa…El gol, ESE gol, fue el día de mi cumpleaños y fue el mejor regalo, para todo el país. Descansa en paz Freddy. Nos hiciste inmensamente felices.



Yuam Fransua Martínez apuntó: Disfrutamos de su talento en la selección y lo padecimos como hincha -cuando jugaba con América-. De Rincón recuerdo un partido de diciembre en el Pascual Guerrero con Javier Ramírez y las viejas estrellas del Cali y América enfrentando a periodistas. Al Coloso le entre fuerte en una jugada y me dijo: "Mono, cuidado me deja sin la del baile". Hasta allí llegó mi partido.

Bernely Murillo Erazo con Freddy Rincón Foto: Bernelly Murillo

Bernely Murillo recordó que "esta fotografía fue en el 2012, en esa época Freddy Eusebio Rincón frecuentaba la Santiago y la oficina donde yo trabajaba porque él estaba gestionando un convenio con una fundación de niños deportistas de Buenaventura. En una de esas visitas, yo lo miraba y a mi mente venía recuerdos cuando jugaba en el América, pero en particular el partido de Colombia frente a Alemania en el Mundial de Italia 90, desenlace que me dejó en shock y con varias lágrimas en la cara, gracias a este morocho. Me decidí y le pregunté: Freddy, -¿Ese gol en Italia 90 lo tenías ensayado? Y me respondió -Ni siquiera tuve tiempo de pensar, las piernas actuaron solas. Esa fue la oportunidad para pedirle que nos tomáramos está foto. Ahora entiendo que hay situaciones en la vida que hay que dejar que fluyan. #GraciasFreddy Paz en su tumba".

Hector Fabio Gruesso, entre dos figuras bonaverenses Foto: Héctor Fabio Gruesso

Héctor Fabio Gruesso dice que "Llora el balón. Llora Colombia. Hay llanto en el planeta. Gracias, gracias, gracias, siempre te lo agradecí en vida, don Freddy Eusebio Rincón. Leyenda de leyendas. Oremos a Dios por su descanso eterno.

Jhon Ramos con Freddy Rincón Foto: Jhon Ramos

Jhon Ramos sacó también un recuerdo inolvidable conRincón, a quien muchos consideran como el jugador colombiano más completo en la historia del fútbol profesional colombiano.



Es una fotografía en un torneo en el club de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).



Jairo Mondragón Pérez anotó que "se nos fue uno de los mejores futbolistas colombianos de la historia. A sus 55 años, tras un accidente de tránsito, Freddy Rincón falleció. El mejor volante llegador que ha tenido nuestro fútbol. Entrenaba piques de 40-50 metros para llegar con sorpresa. Y lo hizo. El primer colombiano en llegar al Real Madrid. Jugó tres Mundiales. Le empacó aquel gol a la Alemania campeona del mundo. Doblete en el 5-0 a Argentina. Levantó, como capi, la copa del primer Mundial de Clubes. No le faltó nada. Se nos fue uno de los más grandes. Paz en su tumba, Freddy. Sigue llegando, llegando y llegando".

Foto de coleccción de Renata Cabrales Foto: @vickymorenorojas

Renata Cabrales Rojas sacó la historia de una foto: Gracias a mi prima @vickymorenorojas33, quien siendo estudiante en Italia, en los años noventa, recibió con unos pocos colombianos a otros que nos reventaron el corazón de orgullo, fue la Selección del , la que íbamos a ver con mis amigas @adriacevedoh , @marcevesa74 de @colmemi cuando se internaban en Barranquilla".



Y sigue: "A Freddy Rincón no solo le agradeceré darnos alegrías sino poder recordar una de las imágenes más intensas que viví: ver a mi papá y a mis hermanos saltar y gritar como nunca por un gol de último minuto. Vicky era una estudiante en Italia, mi papá un aficionado. Hoy, Freddy y su amigo, mi amigo, @diegofernandotellofdez se encuentran en un lugar que ninguno de los que vivimos aquí conocemos. ¡Que sea el cielo de los balones y goles! Buen viaje a los dos".

Umberto Valverde escribió: Recuerdo los viajes de Copa libertadores por todo el continente con América, mis mejores amigos eran Alex Escobar y Anthony de Avila, pero tú eras muy cercano a ellos y así nos acercamos para hablar no de fútbol, sino de salsa. Eras muy salsero, de gustaba Gilberto Santa Rosa, Tito Rojas, y la salsa pesada. Después, con el paso del tiempo, te veía en Zaperoco con Harold Lozano y te acercabas a saludar. Que dolor tan grande, ese cruce en rojo te cobro la vida. Ya eres una Leyenda, ninguno como tú. Ni la trascendencia de Carlos Valderrama podrá con tu imagen. Pero no es el momento de decir quien fue más grande. Es el momento de decirte adiós. Que América te dignifique, así como tú le ofreciste al equipo tu grandeza".



Diana Montoya dice: "Me da una tristeza infinita la muerte de Freddy Rincón. Era un bacán, un jugadorazo, y esa sonrisa…El gol, ESE gol, fue el día de mi cumpleaños y fue el mejor regalo, para todo el país. Descansa en paz Freddy. Nos hiciste inmensamente felices.

