Luego de que el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, reveló que tendrían pruebas que confirmarían que Freddy Rincón iba conduciendo el vehículo que se estrelló contra un bus del MIO y en el que pereció días después, familiares persisten en sus dudas.

De hecho, no creen en esta revelación y aseguran que hablaron con la persona que para ellos sí estuvo al frente del volante en el accidente que resultó fatal para el exjugador.



Sebastián, uno de los hijos de Rincón, dijo que lo único que la familia espera es una completa investigación con las suficientes pruebas para conocer la verdad de lo sucedido en esa madrugada del pasado 11 de abril.



A su vez, Rafael Rincón, el hermano del exjugador, sostuvo que no cree que fuera él quien estaba manejando ese día.



De hecho, la familia había informado antes de conocer las declaraciones de Barbosa que no era Freddy Rincón, sino otra persona que es allegada.



"Obviamente nosotros conocemos a la persona", aseguró el hijo.



"Estuvimos hablando con él hace un par de días, pero la idea no es culpar a nadie, solo que se sepa la verdad", añadió.



Inicialmente, el Fiscal General de la Nación indicó que "el exfutbolista Freddy Eusebio Rincón Valencia ​​conducía la camioneta involucrada en el accidente que la ocasionó la muerte, en Cali (Valle del Cauca)".



Anotó que esta conclusión está soportada en los informes técnicos y forenses, los análisis realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal, y los videos de las cámaras de seguridad del sector.



Barbosa también dijo que la información obtenida hasta el momento ha sido corroborada con los testigos y personas que se acercaron al lugar del accidente para apoyar en las tareas de rescate.



“Los elementos adicionales que surjan de este tema están siendo analizados, en el marco de la autonomía y la independencia, por parte del fiscal del caso”, precisó el fiscal general de la Nación.



A su vez, un video de un minuto y 32 segundos obtenido por EL TIEMPO mostraría que Freddy Rincón, el histórico 19 de la Selección Colombia, sí iba manejando la camioneta en la que se estrelló y luego pereció.



CALI