La Secretaría de Movilidad de Cali reporta cinco lesionados, entre ellos Freddy Eusebio Rincón y el conductor de la buseta del sistema de transporte masivo MIO.



El bus del servicio público venía por la calle Quinta y la camioneta con el exfutbolista internacional avanzaba por la carrera 34.



El informe preliminar de la Secretaría de Movilidad del Distrito de Cali dice que el accidente se presentó a las 4:44 de la madrugada de este lunes 11 de abril, en la calle Quinta con carrera 34, inmediaciones del parque Panamericano, conocido como de Las Banderas.



La camioneta de placas UGR-410 avanzaba por la carrera 34, pasó frente al estadio Pascual Guerrero del barrio San Fernando.



Siguió en la búsqueda de la Quinta. Por la trayectoria seguiría hacia el sector del parque de El Perro, en la parte alta de San Fernando, pero aparece la sombra de la buseta e intenta coger esa calle principal de la ciudad.



El reporte de Movilidad dice que no se ha establecido quién iba al volante del carro en el que viajaban Rincón con otro hombre y dos mujeres. Eso en medio de la confusión por el accidente.Pero se conoce que Rincón viajaba de pasajero y en el lado que recibió el impacto.

Los cuatro salieron lesionados y fueron llevados a las clínicas San Fernando e Imbanaco. También el conductor del MIO sale con lesiones por el impacto que destruyó la parte delantera del bus.



En un video se aprecia la trayectoria que sigue el carro particular. Durante la grabación se advierte que el semáforo estaría en amarillo, como si no estuviera en operación. Otras versiones dicen que está en rojo.



De un momento a otro, aparece el bus, que viene por la Quinta y manda a más de 40 metros el carro particular, que en su arrastre se lleva una señal de Tránsito.



El carro en el cual iba Rincón queda destruido en el lado derecho, por donde se ubica el copiloto y un pasajero.



Rincón, 'en estado muy crítico'

Freddy Rincón se encuentra en estado crítico en la Clínica Imbanaco, de Cali. A las 3 p. m., la clínica emitió un nuevo parte médico, especificando la situación actual del exfutbolista, quien fue diagnosticado con un trauma craneoncefálico severo.



"Fue intervenido quirúrgicamente, una cirugía de 2 horas y 45 minutos, una vez intervenido, ha sido trasladado a unidad de cuidados intensivos, su condición, teniendo en cuenta los muy delicados hallazgos, es muy crítica, su pronóstico es reservado, insistimos, condición crítica para la cual seguiremos desplegando todo lo que requiera. Debe ser claro que su pronóstico sigue siendo muy reservado", dijo Laureano Quintero, el jefe médico de la Clínica Imbanaco.

Cómo fue el choque en la Quinta

La clínica Imbanaco, a través del médico Laureano Quintero, a las 10:40 de la mañana de este lunes informó que "previa autorización de los familiares se da a conocer que Freddy Eusebio Rincón ingresó esta mañana víctima de un trauma craneoencefálico severo. Sus condiciones son muy críticas".



Anota que "por decisión interdisciplinaria de todo el equipo fue llevado a nuestra área de quirófano, de donde pasará al área de cuidado intensivo. Todos los cuidados pertinentes van a ser aplicados y el equipo de especialistas va a desplegar todo lo necesario".

Alcalde de Cali da nuevos detalles del accidente

Jorge Iván Ospina, alcalde Cali, dio nuevos detalles sobre lo sucedido en la madrugada de este lunes, en el accidente que involucró al exfutbolista.



"La alcaldía de Cali trasladará todas las evidencias del caso hacia la Fiscalía General de la Nación. Se trata de un evento con lesiones, daños, y la Fiscalía debe dar a conocer la investigación pertinente", dijo Ospina, quien agregó: "Se trata de la vida y la integridad y la posible discapacidad de una figura local, nacional e internacional. No es un evento cualquiera, es relevante. Queremos que Freddy se recupere".



El alcalde aseguró que "el carro pertenece al señor Tomás Humberto Díaz Valencia, su SOAT no cancelado, y reportado por infracciones en la Secretaria de Movilidad de Cali". Confirmó que Rincón iba con dos mujeres en el vehículo, aunque aclaró que es motivo de investigación si iban 3 o 4 personas.



Por otro lado, dijo que el alimentador iniciaba labores, que iba sin pasajeros y era conducido por Jorge Eduardo Muñoz, de 28 años.

