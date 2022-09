El Juzgado 9 Penal del Circuito de Cali ordenó cerrar el proceso por la muerte del exfutbolista de la Selección Colombia Freddy Eusebio Rincón Valencia.

Esta había sido una solicitud de la Fiscalía, luego de que en abril pasado, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, aseguró que Freddy Rincón era quien conducía el vehículo que se chocó contra un bus del MIO, durante la madrugada del lunes 11 de abri, en Cali, y en el cual el exfutbolista terminó con heridas que lo llevaron a la muerte en la noche del miércoles.



"El vehículo en el que se transportaba Freddy Rincón era conducido por él -dijo el fiscal Barbosa, en ese momento. "A esta conclusión se llegó soportada por los expertos forenses, los estudios técnicos y corroborada por los testigos que se encontraban dentro del vehículo y las cámaras en la zona", anotó el funcionario.



No obstante, hubo dudas, pues el mayor impacto lo sufrió el asiento del copiloto.



Según las indagaciones, el bus del servicio público venía por la calle Quinta y la camioneta Ford, en la cual se transportaba el exfutbolista internacional, avanzaba por la carrera 34, en inmediaciones del parque Panamericano, cuando ocurrió el aparatoso accidente.



El informe de la secretaría de Movilidad de Cali indicó que el accidente se presentó a las 4:44 de la madrugada de aquel lunes 11 de abril.



Se detalló que la camioneta, de placas UGR-410, avanzaba por la carrera 34, pasó frente al estadio Pascual Guerrero del barrio San Fernando, en el sur caleño. Siguió en la búsqueda de la avenida Quinta.



Por la trayectoria, el vehículo seguiría hacia el sector del parque de El Perro, en la parte alta del barrio San Fernando, pero apareció el bus y luego ocurrió el choque.



Rincón y los demás lesionados fueron llevados a las clínicas San Fernando e Imbanaco.



También el conductor del MIO, Jorge Eduardo Muñoz Beltrán, tuvo lesiones por el impacto que destruyó la parte delantera del bus. Presentó fractura en su pierna derecha.



Pese a las afirmaciones de la Fiscalía, la familia de Rincón ha sostenido que el exjugador de la Tricolor nacional no iba conduciendo.



