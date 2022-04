El vehículo en el que se desplazaba el exfutbolista Freddy Rincón con otros acompañantes y que terminó en una grave colisión tiene el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito vencido.

Según el subsecretario de Movilidad, Edwing Candelo, tras el análisis detallado del caso por parte del Centro de Gestión, de la Secretaría de Movilidad, y de los agentes de tránsito que atendieron la emergencia, el vehículo con cuatro personas, entre ellas, el exjugador de fútbol, no tenía en regla este documento.



(Lea también: Freddy Rincón: los detalles del accidente que lo tiene en estado crítico)



Además, hay cuatro infracciones. De ese número, tres se debía, precisamente, por no tener Soat, y la cuarta por violar la restricción de circulación durante el pico y placa en la capital vallecaucana.

De ese número, tres se debía, precisamente, por no tener Soat, y la cuarta por violar la restricción de circulación durante el pico y placa en la capital vallecaucana FACEBOOK

TWITTER

"En la camioneta iban el exfutbolista Freddy Rincón, dos mujeres y una cuarta persona que desde esta dependencia de la Administración distrital están tratando de ubicar, y según el subsecretario, al parecer, es un hombre", explicó.



"Hemos practicado prueba de alcoholemia al conductor del transporte masivo MIO la cual salió negativa", anotó el funcionario.



"También se practicó esta prueba a una de las acompañantes que se encontraba en la Clínica Colombia, y también resultó negativa. Estamos tratando de contactar a la segunda dama para realizar la respectiva entrevista y poder practicar las pruebas de alcoholemia", agregó Candelo.



(Además: Freddy Rincón: hijos llegaron a clínica en la que está el exfutbolista)



El vehículo está a nombre de una tercera persona; lo que hemos encontrado es que registra cuatro infracciones por no tener Soat, este no estaba vigente, y otra por pico y placa", dijo el funcionario Candelo.



Según el subsecretario, el conductor del masivo se disponía a sus labores y, lastimosamente, tras el siniestro vial resultó con contusiones en la cabeza y una fractura de tibia y peroné.



"Tenemos la información en cadena de custodia; el vehículo se encuentra en los patios; estamos dialogando con Fiscalía para realizar la investigación respectiva", detalló el funcionario.



"Es importante destacar que la Secretaría de Movilidad estará disponible durante la Semana Santa con todo su equipo conformado por 400 agentes de tránsito para acompañar las diferentes actividades recreativas, religiosas y de turismo y hace un llamado a todos los ciudadanos para evitar el exceso de velocidad y el consumo de alcohol al conducir, respetar la luz roja del semáforo que indica parar y respetar las normas de tránsito, no solo para evitar una sanción, sino para proteger la vida de los demás actores viales", aseguró.



(Lea también: Freddy Rincón, en estado 'muy crítico': lo que se sabe del accidente)



Por su parte, en la clínica Imbanaco informaron que la cirugía a la que fue sometido Rincón no tuvo inconvenientes y fue llevado a Cuidados Intensivos.

CALI