“Aunque hayas sido hincha del Cali, te quisimos mucho, Coloso”. El grito salió ronco y fuerte de la garganta de un hincha del América de Cali que llegó con la camiseta del equipo escarlata y una bandera de Colombia al estadio Pascual Guerrero, para despedir a su gran ídolo, al alucinante volante Freddy Eusebio Rincón Valencia, el ‘Coloso de Buenaventura’.

El sentimiento que expresó en ese grito ese hincha americano fue el mismo que se vio reflejado en los rostros y, ante todo, en los ojos cargados de lágrimas de los miles de caleños, vallecaucanos e hinchas de diferentes regiones de Colombia que llegaron al máximo escenario deportivo de Cali para rendir homenaje póstumo a uno de los integrantes de esa guardia romana que era la Selección Colombia de la década de los 90, y quien entregó su escudo y su espada el pasado Miércoles Santo, luego de tres días de luchar por su vida.



Las puertas del Pascual Guerrero, donde Rincón alzó en dos ocasiones el trofeo de campeón de la liga nacional (1990 y 1992), se abrieron desde las 9 de la mañana para el ingreso de quienes vieron jugar en vivo al portentoso volante en la grama del estadio del barrio San Fernando y para las nuevas generaciones.



Rincón falleció en la Clínica Imbanaco, el miércoles pasado, tras permanecer internado tres días por un trauma craneoencefálico severo que sufrió en un violento accidente de tránsito en la calle Quinta de Cali con un bus del MIO.



Uno de los primeros hinchas en llegar fue el caleño Fernando Soto Naranjo, quien madrugó para alistarse, ponerse una camiseta de la Selección Colombia y desplazarse desde el barrio Puertas del Sol I hacia el estadio. “Lo vi jugar acá, cuando Rincón estaba en el América. Lo que más recuerdo de él, en este estadio, es ese gol de taco con el que América le ganó al Cali. Yo soy hincha del Cali”, dijo el hombre de 62 años.



La despedida al hijo de Buenaventura estaba prevista para comenzar a las 10 de la mañana, pero el féretro llegó casi una hora después desde la funeraria Los Olivos, en la avenida Paso Ancho, a donde llegó el viernes desde la ciudad puerto, sobre el océano Pacífico.



Y es que los homenajes al exjugador del Real Madrid comenzaron el jueves en su tierra natal, adonde su familia decidió llevarlo para que sus paisanos fueran los primeros en despedirse de quien le dio tanto brillo al Pacífico colombiano. Los restos mortales de Rincón regresaron a Cali hacia el mediodía del viernes y fueron dispuestos para los últimos homenajes.



Mientras entraba al estadio la carroza fúnebre que transportaba el cuerpo de ese gigante que anotó, quizás, el gol más histórico de una Selección Colombia, el del 1 a 1 contra Alemania en el Mundial de Italia 90, en las tribunas se agolpaban hinchas de todas las edades. Adriana Vargas, hincha del América, quien vio jugar a Rincón por televisión y en los mundiales de 1990, 1994 y 1998, y su hija Melanie Escobar, quien solo ha visto los videos con que se ha recordado la grandeza de Rincón, contaron que aunque no lo conocieron personalmente, su muerte les duele como la de un hermano.



A pocas sillas de estas dos hinchas americanas, otro seguidor del cuadro diablo, Luis Alberto Santiuste, esperaba paciente a que llegara el féretro de su ídolo. Lucía una impecable camisa roja, de esas para corbata; pantalón de paño, medias y zapatos negros, bien lustrados. Él también llegó al estadio temprano y con una gran bandera de Colombia para asistir al funeral más importante de sus 73 años.



A las 11:30 a. m. arribó la carroza fúnebre y en el estadio retumbó el grito de “¡Freddy, Freddy, Freddy!”, y quienes tenían contenidas las lágrimas las sacaron a borbotones al ver cómo autoridades locales cargaron el ataúd para ponerlo cuidadosamente sobre una base, en frente de una imagen de Jesucristo.



En ese momento comenzó a escucharse la música que la familia Rincón pidió para acompañar a su padre, hermano, primo y tío: la de la marimba de chonta y los tambores típicos del Pacífico colombiano. “A lo lejos se ve mi tierra natal”, cantó Linda Caldas, la bella voz del grupo Yembemá, y la tribuna enloqueció. Fue como si estuvieran celebrando los goles que hizo Rincón con el América en este estadio.



Mi tierra natal, la icónica canción que compuso el también ya fallecido maestro Jairo Varela, creador y director del Grupo Niche, fue el primero de los temas musicales con que fue despedida la inolvidable figura de la Selección Colombia, aquella que escribió con letras de oro parte de la historia del fútbol colombiano.



Después de una oración de monseñor Luis Fernando Rodríguez, obispo auxiliar de Cali, los dos directores técnicos colombianos más importantes que tuvo Rincón: Francisco Maturana y Jorge Luis Pinto, y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dieron emocionantes discursos, en los cuales encomiaron las calidades deportivas del exvolante valluno, pero sobre todo su faceta humana, esa que lo hizo aún más grande.



Sebastián Rincón, hijo mayor de Freddy y quien siguió sus pasos –juega en el equipo Barracas Central, de Argentina–, subió a la tarima para decirle unas palabras a su padre.



Con su voz quebrada, Sebastián recordó a ese hombre que lo guio en sus primeros pasos y que le mostró el camino. El hijo del ‘Coloso’ también tiene esa sonrisa blanca y ese corazón amplio. Cuando Freddy Estiven, su hermano, vio que Sebastián se quebraba cada vez más en ese momento tan difícil llegó presuroso a ponerse a su lado.



“Siempre estuvo ahí para mí, y aunque ya no esté con nosotros físicamente, está en nuestro corazón. Momentos lindos que tengo con mi papá fue cuando lo llamé porque firmé mi primer contrato profesional con Santa Fe, casualmente el mismo equipo donde él me empezó. Lo llamé y le dije: pa, soy profesional (lágrimas), recuerdo que nos pusimos a llorar por el momento. Él no era de demostrar mucho sus sentimientos, pero en ese momento lo sentí”, recordó Sebastián, delantero en el fútbol del sur del continente.



Y concluyó, con voz entrecortada: “Era también un papá muy crítico, porque muchas veces sentía que había jugado bien un partido, que había un buen partido, pero al acabar de jugar siempre tenía la llamada de él y me decía: ‘Te felicito llave -como me decía- pero tenés que trabajar mejor la pierna izquierda, tenés que llegar más al área, en tal y tal jugada tenés que jugar más rápido’. Eso yo lo tomaba como que él nunca me dejó relajarme, siempre estaba atrás mío, y como se lo prometí en vida y se lo prometo ahora que ya no está con nosotros: seguiré haciendo las cosas bien para que en el día a día esté más orgulloso de mí.

Mientras la procesión de hinchas pasaba cerca del cuerpo de Freddy Rincón, integrantes del Grupo Niche le cantaron una de sus canciones preferidas: Buenaventura y Caney. Fue un momento de frenesí. Las lágrimas se confundieron con felicidad, esa felicidad de haber conocido a un grande del fútbol.



Sobre las 4 de la tarde y luego de que miles de hombres, mujeres y niños pasaron junto al féretro de Freddy Rincón, el cortejo fúnebre partió hacia el Camposanto Metropolitano del Sur, donde yacerán los restos del exjugador que ya es leyenda.

La camiseta número 19 que Freddy Rincón lució con orgullo Foto: Juan Pablo Rueda

Muchos de los compañeros de Freddy Rincón llegaron al homenaje póstumo. Y aunque fue un momento triste, cada vez que apareció uno de ellos se desataba la algarabía y los gritos de Rincón se cambiaban por algunos momentos por los de Asprilla, Córdoba,

Mondragón. Farid Mondragón, uno de los míticos arqueros de la Selección Colombia, rememoró que siempre abrazaba a Rincón en la celebración de los goles y en el famoso 5 a 0 contra Argentina, en las eliminatorias del Mundial de Estados Unidos 1994, el coloso le había prometido que le dedicaría un gol. “El primer gol no pudo ser porque fue en el otro arco (de donde Mondragón estaba), pero en tercer gol, el segundo de él, él se viene directamente y me señala porque me lo prometió”, relató el exarquero y ahora comentarista de fútbol.



Mondragón destacó la alegría, la nobleza, el carisma, pero también el carácter fuerte que caracterizaban a Freddy Rincón. “Cuando él tenía que decir las cosas las decía. Siempre nos reíamos porque decíamos que cuando Freddy abría los ojos, era porque estaba enojado. Ahí sabíamos nosotros, cuando no nos podíamos ni siquiera acercar, o ya teníamos con Hárold (Lozano, exvolante de la Selección Colombia) parar de hacer chistes”, comentó el exportero.



Mientras la procesión de hinchas pasaba por en frente del cuerpo de Freddy Rincón, integrantes del Grupo Niche y el cantante Willy García le entonaron, a capela, una de sus canciones preferidas: Buenaventura y Caney. Fue un momento de frenesí. Las lágrimas se confundieron con felicidad, felicidad de haber conocido a un grande del fútbol.

Duelo en Cali y el Valle

A este homenaje póstumo se sumaron los dos días de duelo que decretó la Gobernación del Valle del Cauca y los tres días de duelo declarados por la Alcaldía de Cali.



En Buenaventura, el cuerpo de Rincón estuvo en el coliseo Renato Batalla en la noche del jueves, luego de recorrer diferentes sectores de la tierra donde nació el 14 de agosto de 1966. Caravanas de paisanos de Rincón acompañaron el féretro del exfutbolistas, algunos hasta lo siguieron hasta Cali.



Mediante el Decreto 1-17-0312 del 14 de abril de 2022, la administración departamental declaró dos días de duelo para rendirle homenaje al exfutbolista. Así mismo, la gobernación ordenó izar la bandera del Valle del Cauca a media asta.

​

Por su parte, el Concejo de Cali rendirá un minuto de silencio en al sesión plenaria del Lunes de Pascua.



“El fútbol colombiano tiene muchas facetas e historias y la región pacífica tenía en Freddy Rincón Valencia a una parte de ellas, porque aunque nacido en Buenaventura, su vida y obra en el deporte marcó una senda para el deporte colombiano, aquí y en el exterior”, expresó el presidente del Concejo de Cali, Fabio Alonso Arroyave Botero.

