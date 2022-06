Las dos candidatas acompañan a Gustavo Petro y Rodolfo Hernández en la búsqueda del primer cargo del país.



Francia Márquez expresó que "vamos a hacer realidad el sueño de Cambio para Colombia. Hoy empezamos a escribir una nueva historia".



"No me lo esperaba pero tengo mucha esperanza en el pueblo colombiano. Colombia ganó hoy", dijo Marelen Castillo al pasar en primera vuelta.



Francia Márquez, nacida en la vereda Yolombo, en el municipio de Suárez (Cauca), es la activista que recibió el premio Premio Goldman, como el Oscar ambiental, en 2019, por su lucha contra la minería ilegal en el suroccidente de Colombia.



Lo hizo desde el Consejo Comunitario del corregimiento de La Toma de Suárez. Ha pasado apremios desde las condiciones sociales hasta los riesgos de perder la vida en acciones por las comunidades ancestrales.

Ella ha contado su lucha para ser abogada de la universidad Santiago de Cali.



Recibió el premio Joan Alsina de Derechos Humanos. Fue presidenta del Consejo Nacional de Paz y Convivencia en 2020, desde el que dio lucha por el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.



Como candidata de la coalición Pacto Histórico, con su movimiento Soy porque somos y avalada por el Polo Democrático Alternativo, alcanzó el tercer puesto en votación (con más de 785.000 votos).



El 23 de marzo pasado fue anunciada como candidata a la vicepresidencia como fórmula de Gustavo Petro para las elecciones presidenciales de 2022.

Marelen Castillo, académica e investigadora, nació en Cali, no ha estado en el foco de la campaña, pero se hizo escuchar en foros como en el organizó la universidad Santiago de Cali, en cuyas aulas ambas han tenido experiencias académicas.



Castillo es bióloga y química de la Universidad Santiago de Cali, e ingeniera industrial de la Universidad Autónoma de Occidente. Fue rectora encargada de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.



Tiene una maestría a distancia del Tec de Monterrey y realizó un doctorado en educación de la Nova Southeastern University de Florida (Estados Unidos). Hizo carrera con la Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto), donde era vicerrectora académica a la hora de su salto a la política.



Rodolfo Hernández, quien le habría hecho la oferta a otras mujeres antes y no tendría contactos previos con Castillo, la llamó como su fórmula a la vicepresidencia.



Ella tampoco había conocido al ahora candidato a la Presidencia, en segunda vuelta. Fue un compañero de trabajo que la llamó y le dijo que buscaban a una candidata. Entonces, su hoja de vida fue la escogida.

