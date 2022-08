La vicepresidenta electa de los colombianos, Francia Márquez, no solo capta la atención con su forma de pensar y con su oratoria, sino también por su forma de vestir.



Detrás de cada una de las coloridas prendas y accesorios que luce en cada acto público, están las historias, luchas y sueños de un joven diseñador que, al igual que ella, vivió de cerca la violencia y las desigualdades.



Se trata de Esteban Sinisterra, un joven diseñador de 23 años, creador de la marca Esteban África, que se encarga de poner en el clóset de la de vicepresidenta electa prendas que expresan mensajes de esperanza, lucha y resistencia.



Su propuesta ha tenido una importante aceptación en el país y ahora también se proyecta a nivel internacional.



Aunque su foco se encuentra en la moda, Sinisterra no pierde de vista la temática social y las luchas por un país mejor, por eso alterna su tiempo estudiando Trabajo Social en la Universidad Santiago de Cali (USC).

Esteban Sinisterra es el diseñador de Francia Márquez. Foto: Fernando Hurtado

El diseñador cuenta que ese carácter social lo adquirió desde muy niño, cuando junto a su familia debió salir desplazado por la violencia de su natal Santa Bárbara de Iscuandé (Nariño) cuanto tenía 5 años.



“Llevábamos una vida normal con mi papá, mi mamá y mi hermanita. Estudiaba en la escuela, hice kínder en Iscuandé, pero por cuenta de las violencias debimos salir hacia Guapi”, recuerda.



En su tierra natal se presentaba una fuerte disputa de grupos armados por el tema de la producción cocalera y la disponibilidad de insumos para procesarla.



“El pueblo tenía muy buena tierra para producir coca, por eso querían que nos fuéramos, porque estábamos interfiriendo con su desarrollo. Además, las disputas entre grupos armados se volvieron insostenibles y nadie aguanta una situación de esas. Tuvimos que irnos a una tierra desconocida donde se siente la humillación del despojo y de no tener nada”, recuerda.



Aunque en su nuevo hogar tenía una vida más tranquila, las dificultades no se hicieron esperar. Su padre, quien trabajaba aserrando la madera, se enfermó y no pudo volver a hacer fuerza ni mucho menos trabajar en su oficio. Sus tíos también se dedicaban a las maderas, pero el dinero se demoraba en aparecer porque solo pagaban cuando la madera llegaba a Buenaventura.



Esta situación llevó a Esteban, quien soñaba con ser abogado, a buscar la manera de ayudar a su familia. Fue a través de su tía y de su abuela donde encontró una manera de hacerlo.

Aprendiendo a coser



“En Guapi tuve mi primer contacto con el hilo y las agujas, porque mi abuela y mi tía eran como las diseñadoras del barrio. Mi tía cosía a máquina y mi abuela cosía a mano, entonces yo recogía retazos. A veces cuando mi abuela no iba a casa de mi tía Catalina, recogía esos retazos junto a mis primos y mi abuela hacía colchas. Al final terminaba haciendo unas cobijas”, cuenta el diseñador.



Sin embargo, su contacto con los hilos también lo llevó a soportar los cuestionamientos por dedicarle tiempo a un oficio considerado para mujeres.



“También vestía a las muñecas de mi prima, pero eso no estaba bien visto, a mis papás les causaba un poco de vergüenza. Sin embargo, a mí siempre me gustó eso”, agrega.



En Buenaventura encontró un mayor respaldo a su trabajo en la costura, razón por la cual decidió radicarse en el puerto sobre el Pacífico.

Francia Márquez y su diseñador, Esteban Sinisterra. Foto: Fotos tomadas del Instagram: @esteban_african_oficial

“Llegué a Buenaventura y me di cuenta de que otros jóvenes estaban haciendo costura y no se veía discriminación. Allá empecé a hacer eso, y como en mi casa los temas económicos seguían siendo una dificultad, y yo ya sabía manejar la máquina, comencé a entubar pantalones y a ‘engomarlos’. Así nació Esteban África, haciendo camisetas de hombre y ese tipo de arreglos con mi estilo particular que llama la atención”, cuenta.



Sinisterra destaca que algunos de sus amigos fueron los primeros en conocer sus creaciones, y a través del voz a voz su estilo caló en el gusto de varios artistas locales.



Las empezaron a lucir personalidades de la cultura afro, como Edna Liliana Valencia y el cantante Junior Jein, quien fue asesinado en junio del año pasado en Cali. De manera paralela a sus diseños, también empezó a adentrarse en el tema de la diáspora africana y en el valor de ser un hombre negro y en el empoderamiento de la población afrodescendiente y lo que representa para Colombia.



“Comencé a trabajar con estampados africanos y a hacer mi investigación empapándome más de cómo el africano concibe el estampado y cómo lo representamos en el Pacífico. En esa búsqueda me di cuenta de que las prendas africanas, por muy bonitas que sean, se deben usar y en ciertos espacios”.

Esteban Sinisterra es el diseñador de Francia Márquez. Foto: Fernando Hurtado

Siempre ha tenido presente el espíritu y la convicción de ayudar a los demás, en especial a su natal Iscuandé. Por eso llegó a Cali a estudiar Trabajo Social en la USC, donde cursa séptimo semestre.



“Estudié en el Liceo del Pacífico en Buenaventura. Allá me terminaron dando unas bases empresariales porque somos técnicos comerciales. Después fui a Cali a estudiar Trabajo Social y terminé amando la carrera. Es desde ella que ahora puedo entender cómo se gestan esos tejidos sociales dentro del territorio”, detalla Sinisterra.

Convivió con Francia

El diseñador cuenta que supo de Francia Márquez desde hace más de una década, debido a sus luchas y sus propuestas, y el drama del desplazamiento con el cual el diseñador nariñense siempre se ha identificado.

“Ella ha sido un referente de la comunidad negra, y sus luchas siempre nos han representado”, anota.



Recuerda que hace tres años la vicepresidenta electa lo llamó y, tras un diálogo, se dio a la tarea de presentarle una propuesta de un traje de dos piezas que le rindiera un homenaje a las cantaoras del Pacífico. A ella le gustó tanto, dice Sinisterra, que con esa misma creación decidió anunciar a Colombia que quería llegar a la Presidencia de la República.



“Con Francia pasó algo particular: tuve que convivir con ella para conocer su estilo. Francia es una mujer de lucha, una mujer que se levanta de su casa, hace sus oficios, una mujer del Pacífico que no tiene como prioridad invertir tanto tiempo en su estética.



De esa manera, lo que me encontré en el armario de ella fueron yines y camisetas básicas alusivas a sus luchas –cuenta Sinisterra–. Lo que decidí hacer, entonces, fue interiorizarla un poco para así poder comprenderla y llevarla a una estética que la represente, pero sin perder su identidad. Y que yo también pueda hablar desde mi estética y aportarle a su imagen. Ese fue el acercamiento que tuve con Francia, lo que significa para ella llevar una prenda”.

Esteban Sinisterra es el diseñador de Francia Márquez. Foto: Fernando Hurtado

Sinisterra dice que su historia se parece a la de la nueva vicepresidenta. “Hemos sido, como ella lo dice dentro de su discurso, parte de esos nadies”. Aunque antes de conocerla tenía un importante movimiento de trabajo, ahora el diseñador siente que se ha incrementado a gran escala y que más personas quieren sus creaciones, de las cual prefiere reservarse su costo económico porque considera que “depende de cómo las quieran y con qué materiales; es un trabajo personalizado”.



Antes de trabajar con la vicepresidenta electa, Sinisterra ya había hecho envíos nacionales e internacionales a Alemania, Holanda, Estados Unidos, Ecuador y México. El propósito que ahora busca es potenciarlos. Por eso tiene su cuenta de Instagram (www.instagram.com/esteban_african_oficial), donde se encuentran sus creaciones y se pueden solicitar sus diseños.



Dentro de sus proyectos futuros también está graduarse de la universidad. Tiene una propuesta de beca en París, así como una invitación para ir al Aruba Fashion Week.

“Sigo trabajando para poder seguir ganándome espacios significativos donde pueda aportar a mi comunidad y ser la voz de esos jóvenes que no tienen los recursos ni una persona u organización que los ayude”, comenta.



A los jóvenes les envía el mensaje: “Los límites no son ni el cielo”. “Esas palabras las aprendí de Gloria Emilse, Goyo (cantante y cofundadora de la agrupación Chocquibtown). Que nos levantemos y trabajemos por esos sueños que tenemos, porque se pueden lograr siempre y cuando haya disciplina y comportamiento”.

JOSÉ ANTONIO MINOTA

Corresponsal de EL TIEMPO

Cali

