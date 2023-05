En completa normalidad se realizaron las dos manifestaciones en Cali por el Día del Trabajo.



Eran dos marchas, una desde la Loma de la Cruz hasta el parque del Obrero y la segunda salió desde Comfandi El Prado al parque Las Banderas y de ahí a unirse al gran concentración en el céntrico barrio de Cali.

El principal tema fue el apoyo de estas masivas movilizaciones fueron las reformas del Gobierno, y apoyo a los trabajadores y a quienes hicieron parte del paro nacional, entre ellos, jóvenes de primera línea.



(Lea también: Captura de atacante a motociclista con camiseta del Cali y regaño de Alcalde)



En el parque del barrio Obrero hubo un minuto de aplausos por las víctimas fatales del paro en Cali.



La vicepresidenta del país, Francia Márquez, también marchó y en la tarima de los actos centrales de la gran concentración en El Obrero dio tributo a los jóvenes caídos y a la lucha de las centrales unitarias que impulsaron las marchas.



(Además: 'Sorprende caída de puente justo cuando cruzan carros de Fuerzas Armadas')



"¡Buenas tardes Cali! ¿Cómo está la capital de la resistencia? Como todos los años caminando con ustedes. Hay quienes dicen que por qué estoy aquí. Porque esperan que esté allá, en la Casa de Nariño, metida, pues no (...) Hoy estoy con ustedes marchando por los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país. Empiezo con un minuto de aplausos por los hombres y mujeres, trabajadores de este país que fueron asesinados por la oligarquía".



Mientras decía estas palabras, el parque del barrio Obrero, en todo el centro de Cali y uno de los más antiguos de la ciudad, estaba atiborrado.



Resaltó la lucha de los líderes sindicales, étnicos, sexuales y juveniles.



Habló de las expropiaciones de predios a campesinos. "Pensaron que eran su propiedad y hoy ustedes el pueblo colombiano les demostró quién manda en este país. Manda el pueblo colombiano, manda el campesinado colombiano, mandan los afrodescendientes, campesinos, manda la juventud, la juventud caleña".



"¡Se vive se siente, Cali está presente!", eran las arengas.



"Hace dos años que estamos atajando al pueblo en las calles y que vilmente los asesinaron", anotó.



Destacó la importancia de la aprobación de la reforma tributaria que se aprobó en el Congreso dará prioridad a la educación.



(Lea también: Videos de agresiones de presuntos hinchas ponen tensión en clásico)



"Le ha tocado pararse duro a nuestro presidente Gustavo Petro porque hemos encontrado corrupción en la educación, hemos encontrado corrupción en la salud", agregó la vicepresidenta Márquez.



Dijo: Hoy me alegra de estar entregando tierras y viviendas que fueron expropiadas y que se daban a los que no debían".



Rebecca Linda Marlene Sprößer, la joven alemana que marchó durante el paro nacional en Cali y cuyo amigo fue asesinado, señaló desde su cuenta de Twítter: ¡Vamos pueblo! Por las reformas de Gustavo Petro y la paz total".



CALI