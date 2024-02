Buenaventura es prioridad para inversión del presidente Gustavo Petro: Francia Márquez

"Esta es una oportunidad de escuchar las voces de quienes han enfrentado las consecuencias de las violencias y la guerra", dijo la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, durante el consejo de seguridad con delegados de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se realizó este sábado 10 de febrero, en Buenaventura.

El encuentro era además que para los delegados de la ONU se reunieran con colectivos étnicos de Buenaventura.



Todo porque existe el Capítulo Étnico del acuerdo final de paz que hace referencia a las implicaciones étnicas de cada uno de los puntos del acuerdo de paz y que establece salvaguardas de los derechos de los pueblos étnicos reconocidos nacional e internacionalmente. Además, se consideran acciones específicas para los pueblos étnicos en cada uno de los puntos del acuerdo, reconociendo el impacto que sufrieron los pueblos étnicos durante el conflicto armado.



Según el Gobierno Nacional, el Capítulo Étnico permite tener una visión más comprehensiva e integrada de la situación de los pueblos étnicos en Colombia. "Es una herramienta para identificar desafíos y oportunidades en el camino de la implementación del proceso de paz".



"Agradezco al Consejo de Seguridad de la ONU por haber aceptado la invitación que realizamos en enero del año pasado durante mi intervención en la ONU, en Nueva York, a sesionar desde los lugares donde el conflicto ha afectado de manera desproporcionada a sus comunidades", anotó.



Facebook Twitter Linkedin

La vicepresidenta Francia Márquez. Foto: Cortesía del congresista Alejandro Ocampo

De acuerdo con la vicepresidenta, "Buenaventura y el Pacífico colombiano son territorios de riqueza social, cultural y ecológica, y la directriz del presidente Gustavo Petro es la de priorizar la inversión en esta región históricamente marginada y excluida para avanzar en paz y justicia social".



Anotó: "Tenemos el compromiso materializar la implementación del Capítulo Étnico del acuerdo de Paz para cumplirles a los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros, a los pueblos indígenas y a las comunidades campesinas de nuestro país".



Manifestó también: "Que el consejo de seguridad de la ONU haya llegado a Buenaventura es un hecho histórico y una esperanza que aviva la ilusión de paz total en Colombia. Invitamos a mantener ese respaldo y acompañamiento a la apuesta de nuestro gobierno por sembrar paz en estos territorios. Le pedimos que no nos dejen solos, que la cooperación no sea un llamado a la bandera, que no se quede en burocracia y que de verdad llegue a transformar las realidades de nuestra gente".



De acuerdo con el representante a la Cámara Alejandro Ocampo, la visita del consejo de seguridad de la ONU escuchó a víctimas, representantes de organizaciones afrocolombianas e indígenas, víctimas y gente de la comunidad".



Dijo que fue un encuentro lleno de afectos, de cordialidad, de reconocimiento, los embajadores y embajadoras dijeron que “este organismo está comprometido en ayudar a la consolidación de la paz en Buenaventura y en todo Colombia”.



"Creo que es muy importante que recibamos esta visita en Buenaventura, eso es un espaldarazo para las tareas de paz que estamos haciendo y que seguiremos desarrollando", sostuvo el congresista.



"Esta visita de la ONU nos llena de aliento y de esperanza y nos da fortaleza para seguir adelante", concluyó.



El objetivo era que representantes de la ONU pudieran reunirse por primera vez con delegados de los pueblos étnicos y conocer de primera mano sus experiencias, trabajo y desafíos frente al acuerdo de paz de 2016; el capítulo étnico es uno de los cinco puntos del acuerdo al que hace seguimiento la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.



La comitiva también incluyó a la viceministra de Asuntos Multilaterales, Elizabeth Taylor Jay y la Embajadora de Colombia ante Naciones Unidas, Leonor Zalabata.



Buenaventura tiene una coyuntura especial, pues las bandas criminales 'Shottas' y 'Espartanos' acordaron prolongar el pacto de no matarse entre sí hasta el 5 de mayo, con mediación de la diócesis de Buenaventura y el mismo Gobierno Nacional.



Sin embargo, en zona rural del distrito especial, grupos armados, como disidentes del frente 'Jaime Martínez' siguen enfrentándose. En esa zona también está el 'clan del Golfo', así como el Eln.



Ante tal panorama, padres de más de 120 niños y profesores de sedes educativas de la institución Jaime Rook, no han vuelto a clase por temor a los alzados en armas. Los padres temen que sus hijos sean reclutados en estos grupos ilegales.



Este llamado lo lanzó la Personería delegada para los Derechos Humanos en Buenaventura. Es un tema que al igual que otros de seguridad fue planteado este sábado.



No obstante, como lo informaron en la Policía de Buenaventura, los homicidios han venido descendiendo. En enero se registraron cinco casos frente a ocho del mismo mes del año pasado.



CALI