Revuelo en Cali por la visita del rapero Kanye West

El reconocido rapero Kanye West revolucionó las redes sociales después de publicar tres fotos en su cuenta de Instagram desde el hotel Spiwak, en el norte de Cali.

El artista de 41 años, nacido en Georgia, publicó una panorámica donde se puede apreciar el cerro de las Tres Cruces y las unidades residenciales que hay sobre la montaña.

Vista panorámica que Kanye West aprecia desde el balcón del Hotel Spiwak Foto: Entre redes

Posteriormente, el músico subió otra foto con un dibujo que, al parecer, él mismo realizó en un papel membrete del prestigioso hotel con la frase “buildings inside the hills in Colombia” (edificios sobre las montañas en Colombia).



Una tercera imagen fue subida minutos después con otro dibujo de una persona y la frase “Meeting with Matt George” (reunión con Matt George), quien es, al parecer, un director de cine australiano.

Dibujo del rapero en una hoja del hotel, refleja las montañas y la zona residencial Foto: Entre redes

Las tres imágenes unidas suman más de 850.000 ‘me gusta’ en Instagram, donde el artista supera los dos millones de seguidores. En Twitter supera los 28 millones de seguidores.