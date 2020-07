Florida, el municipio del Valle que debió volver a encierro por covid

El gobierno miunicipal acudió a la alerta naranja al superar 147 contagios y se declaró entre el 13 y 26 de julio en una nueva cuarentena, enmarcada en las disposiciones del Gobierno.



En esos mismos días tendrá vigencia la ley seca y el toque de queda. Se aplicarán de lunes a viernes desde las 6:00 p.m. Los sábados y domingos el toque de queda será a partir de la 1:00 p.m.



El incremento en los contagios alerta a las autoridades de una zona en límites entre el sur del Valle y norte del Cauca, donde las actividades productivas se sustentan en la agroindustria y el comercio.

Con 130 pacientes positivos y siete fallecidos, el municipio de Florida llega a una tasa de 253 por cien mil habitantes, la que es una de las más altas del Valle del Cauca. La supera su vecino Pradera, que reporta 123 positivos para una tasa de 255 y ayer reportó dos fallecimiientos.



Son cifras para el análisis, según las autoridades, porque el Valle del Cauca, en total, marca una tasa de 90,9 por cien mil habitantes.



Las autoridades de Salud en la región exteriorizan sus preocupaciones porque avanza el grado de ocupación de las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI)l. .



El gerente del hospital Benjamín Barney Gasca, en Florida, Carlos Andrés Salazar, elevó el llamado a los ciudadanos sobre al autocuidado y la mira es evitar que se llegue a casos críticos de hospitalización.

Control en Florida (Valle) Foto: Alcaldía de Fkrida (Valle)

Desde Palmira, donde hay mayor capacidad asistencial, ya notificiaron que no podrán recibir sino pacientes de esa ciudad en sus UCI, por lo que Florida y Pradera solo dispondrían de Cali o del centro del departamento.



El alcalde floridano, Alexander Orozco, dijo que su administración debe regresar a las medidas extremas porque no se ha contado con el apoyo de algunas personas y comerciantes, que no atienden las normas de bioseguridad.



La sede de la Administración Municipal fue cerrada y los funcionarios deben acudir al teletrabajo.



Esta parálisis no toca a las inspecciones de Policía y Comisarías de familia ni a la Secretaría de Hacienda.

Los alcaldes de Cali, Jorge Iván Ospina, y Florida, Alexander Orozco, recién electos el año pasado. Foto: Alexander Orozco

La medida de pico y cédula seguirá vigente como desde hace varias semanas en Florida.



Solo podrán abrir los supermercados y los bancos, que prestarán servicios teniendo en cuenta el pico y cédula, bajo las medidas sanitarias como tomas de temperatura al ingreso y el uso obligatorio de tapabocas y lavado de manos.



Los locales de comidas rápidas y restaurantes podrán funcionar en la modalidad de domicilios.

Bomberos de Florida (Valle) en una tarea de desinfección. Foto: Biomberos Florida Valle

Para el toque de queda se tendrá en cuenta la situación de las personas que trabajan en Cali y Palmira,



El transporte intermunicipal hacia y desde Cali, lo mismo que el servicio público municipal, como motocarros y taxis, solo podrán llevar el 50 por ciento de su cupo, con los protocolos de bioseguridad y el pico y cédula



Fueron suspendidas la prácticas de cualquier deporte y actividad física.



Orozco solicitó al gobierno departamental el incremento de fuerza pública para los operativos de control en los que se exigirá el uso de tapabocas y no se admitirán reuniones ni celebraciones. Las infracciones y omisiones lllevarán sanciones.



El plan comprende controles en la entrada y salida de Florida, como un sistema de de prevención en la plaza de mercado local.