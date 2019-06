Flores y preguntas sin resolver por los 11 diputados

Con girasoles y otras flores amarillas en las manos llegaron familiares de los 11 diputados a la Catedral de San Pedro, para afirmar que el espíritu de estos asambleístas sigue más vivo que nunca.

Fue por eso que el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, empezó la ceremonia en homenaje a los 11 políticos que murieron en un cruce de disparos, como lo atribuyeron las Farc, y sostuvo que la misa fue de espíritu presente por cada uno de estos caídos ese 18 de junio de hace 12 años.



Una pesadilla que empezó con el secuestro de media Asamblea del Valle, aquel 11 de abril de 2002, como lo dijo Juliana Orozco, y que terminó con el dolor para todas las familias por el asesinato de los diputados, cinco años después de que se los arrebataron. Pero la joven, hija de Nacianceno Orozco, añadió que después de ese horror que vivieron hace 12 años han buscado levantarse, de nuevo, en esta última década para señalar: “Nunca olviden que las armas no deben usarse en los conflictos, que se deben respetar las diferencias, y valorar la vida y la libertad de todos (...)”.

Una vez, la hija del diputado, uno de los 11 asesinados, finalizó su intervención antes de la misa, el Arzobispo pidió a familiares y a asistentes que cada vez que leyera los nombres de sus seres queridos respondieran al unísono: “¡Presente!”, retumbando con fuerza en la Catedral.



Monseñor empezó el listado, nombrando a Héctor Fabio Arismendy, seguido de Carlos Alberto Barragán, Carlos Alberto Charry, Ramiro Echeverry, Francisco Javier Giraldo, Jairo Javier Hoyos, Juan Carlos Narváez, Nacianceno Orozco, Édinson Pérez, Alberto Quintero y Rufino Varela.



El Arzobispo manifestó la importancia del perdón, y de dejar en el pasado la violencia y los odios.



Fabiola Perdomo, esposa de Juan Carlos Narváez, dijo que ha sido uno de los capítulos más dolorosos para ella, su hija y el resto de su familia. Sostuvo que agradece todos los gestos que ha tenido el país y manifestó que “casos como estos nunca más deben repetirse”.



Sin embargo, señaló como lo hicieron otros familiares, entre ellos, Ángela Giraldo, hermana de Francisco Javier Giraldo, que “no hay justicia que repare lo irreparable”. De hecho se refirió a una carta abierta de los familiares de los diputados con el título: “12 años de la masacre de los diputados”.



En el comunicado cuestionan por qué ni la Gobernación ni las Fuerza Armadas aumentaron las medidas de seguridad, como lo solicitaron los diputados antes del secuestro. También critican “por qué la Fiscalía no ha dictado las medidas cautelares para proteger los bienes incautados a las Farc (2,3 billones de pesos) y los entregador por esa guerrilla (823.534 millones de pesos), recursos que deben ser usados para reparar a las víctimas, como lo ordenó la Corte Constitucional, el pasado 268 de mayo?”



“Si fue posible firmar un Acuerdo de Paz que desarmó a la guerrilla más antigua del continente, ¿por qué no fue posible suscribir un acuerdo humanitario para la libertad de los secuetrados?”, dice la carta. “ ¿Por qué no hay mayores avances y celeridad por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”. Además de “¿por qué no se atendieron las alertas tempranas de la Defensoría que advertían el peligro inminente que corrían los diputados secuestrados?”



Al acto también asistió Sigifredo López, único de los diputados en cautiverio que sobrevivió, quien recordó a sus compañeros y firmó la carta de preguntas. También estuvo Luz Marina Cendales, hermana del subintendente Carlos Alberto Cendales, la primera víctima ese 11 de abril, cuando empezó aquella pesadilla del secuestro masivo.



CALI