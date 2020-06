Fisioterapeuta dice que lo discriminan por app desactualizada en Cali

Fernando Jordán, un profesional de la salud, aseguró que en un centro comercial fue sometido a un acto de discriminación por parte del servicio de seguridad que lo señaló de estar contagiado.



Los vigilantes se basaron en un aplicativo móvil, pero Jordán dice que son datos desactualizados y no deberían estar en manos de entidades privadas.

Los incidentes se presentaron durante la tarde del pasado lunes cuando Jordán se disponía a entrar a una diligencia bancaria en un centro comercial.



Contó que en la puerta lo recibió un filtro con presencia de un vigilante y dos personas que usaban chalecos color naranja. Le pidieron la cédula y la escanearon con la aplicación coronapp. "Pensé que era por lo del pico y cédula pero dijeron que aparecía como enfermo y me hicieron una bulla cuamdo el dispositivo pitó".



El fisioterapeuta, que es docente, dijo que se contagió en su trabajo y el 22 de abril le notificaron de ello. El 3 de mayo le hicieron la prueba y salió negativo. Se reintegró a su trabajo desde el 17 de mayo.



No le quisieron atender sobre el pantallazo del celular que mostraba la prueba negativa, sino que "me trataron como si fuera un delincuene delante de mi papá, que se sentó a llorar".



Jordán dice que no se registró en esa aplicación y no comparte que se le entregue información para que llegue a entidades privadas.