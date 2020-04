Fiscalía retira solicitud de aseguramiento al alcalde de Popayán

La Fiscalía General de la Nación decidió retirar la solicitud de medida de aseguramiento contra el alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, investigado por presuntamente ocultar información de un viaje que realizó a Marruecos y España el pasado mes de marzo.

“La Fiscalía tenía pensado solicitar la medida de aseguramiento pero el día de hoy no hay inferencia en afectar la libertad del señor Juan Carlos López toda vez que ha sido ampliada la medida de restricción obligatoria, en consecuencia se hace innecesaria desproporcional y en consecuencia esta Fiscalía retira la medida de aseguramiento”, dijo este lunes un juez de Garantías, con sede en el Complejo Judicial de Paloquemao en Bogotá.



El Alcalde fue imputado el pasado 23 de abril por el delito falsedad ideológica en documento público en calidad de autor, delito que el mandatario no aceptó.



La audiencia se desarrolló de manera virtual teniendo en cuenta que por la emergencia sanitaria en la que se encuentra el país y el aislamiento preventivo, no hay posibilidad de transportarse ni por aire ni por tierra.



Según el ente acusador, López Castrillón habría ocultado información al ingresar a la Casa de Nariño el pasado 14 de marzo, en la reunión de alcaldes y gobernadores, cuando se le preguntó a través de un formulario, si había viajado recientemente al exterior.



A los pocos días, el alcalde payanés fue diagnosticado con coronavirus.



De ser declarado culpable, podría enfrentar a una pena de prisión de 5 años y una inhabilidad de 12 años para ejercer cargos públicos.



El proceso contra el alcalde continuará, quien seguirá en libertad.