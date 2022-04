Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentó escrito de acusación contra un coronel, un teniente y un patrullero de la Policía Nacional por presuntos homicidios y casos de lesiones personales ocurridos durante las jornadas del paro nacional, en Cali, en 2021.

Según la Fiscalía, el patruillero investigado, con base en evidencia técnica obtenida, sería "presunto responsable de disparar el proyectil que le ocasionó la muerte a un joven que participaba en las movilizaciones que se registraron frente al CAI Villa del Sur, en el sector Puerto Rellena, la tarde del 28 de abril de 2021".



Para la Fiscalía, la víctima se encontraba en indefensión y no era una amenaza inminente para las personas.



"Así que el actuar del funcionario habría sido desproporcionado y violatorio de los principios que deben acompañar a quienes salvaguardan el orden", indicó el organismo.



En ese sentido, la acusación es por el presunto delito de homicidio agravado.



Así mismo, el segundo oficial, quien "estaba a cargo de un componente de hombres que, supuestamente, disparó contra manifestantes y ciudadanos ajenos a las

concentraciones sociales, en dos eventos diferentes".



Este hecho ocurrió el 30 de abril, en el barrio El Diamante, en el oriente caleño, de acuerdo con la Fiscalía.



"Aquí, dos personas murieron y otras dos resultaron heridas".



El segundo (caso) se registró en inmediaciones del barrio Siloé, la noche del 3 de mayo. Este hecho dejó tres muertos y dos heridos", informó la Fiscalía.



La investigación da cuenta de que el oficial, presuntamente, "falló en el deber de dirigir

y controlar a los efectivos de su unidad, y no tomó las medidas necesarias para evitar

más víctimas.



El escrito indica que sería presunto responsable de los delitos de

homicidio agravado y lesiones personales.



El segundo oficial, en su momento, se desempeñaba en la parte operativa de la Policía Metropolitana de Cali y "habría incumplido al compromiso institucional y constitucional

de velar por la seguridad de los civiles participantes en las jornadas de protesta, y,

presuntamente, no tomó los correctivos necesarios para evitar los excesos que se

produjeron. De esta manera, es acusado por los presuntos delitos de homicidio agravado y lesiones personales".



En la Policía Metropolitana de Cali han informado que están pendientes de que toda la investigación ordinaria culmine para determinar si hay responsabilidad o todo lo contrario, además de que en la institución se adelantan una investigación.



CALI