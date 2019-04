Cargos contra exgobernador del Valle por presunto fraude procesal

La Fiscalía General de la Nación formuló cargos contra el exgobernador del Valle del Cauca Ubeimar Delgado, por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica, destrucción, supresión y ocultamiento de documento público.



Delgado, excongresista de filiación conservadora, dijo que no acepta los delitos imputados y que asistirá ante la justicia para responder a cargos sin haberlo escuchado.



En octubre del año pasado, Delgado, quien apoyó la campaña presidencial de Iván Duque, sonaba como embajador de Suecia

De acuerdo con la Fiscalía, el exmandatario había incurrido en irregularidades en el 2015 al nombrar como secretaria de Turismo y Comercio del departamento a Jessica Echeverry Rodríguez, hija de Albeiro Echeverry, entonces era concejal electo de Cali.



La presunta irregularidad fue presentada ante el Tribunal Superior de Bogotá en 2015 y el Consejo de Estado en su momento anuló la elección del concejal Echeverry.



El nombramiento lo inhabilitaría para que ejerciera en el Concejo de Cali. Del caso fueron compulsadas copias a la Fiscalía para que se estudiara una investigación penal.



En la indagación se advierte que Delgado presuntamente habría ocultado y desaparecido el documento que comprobaba la designación de Jessica Echeverry Rodríguez como Secretaría de Turismo y comercio.



La Fiscalía presentaría testimonios, vídeos, fotografías y registros gráfico para imputar cargos en su contra.



Delgado sostendrá que no ha sido escuchado, que no ha incurrido en delitos y que los supuestos cargos no tienen valor probatorio.