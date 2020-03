Fiscalía abrirá una investigación contra el alcalde de Popayán

La Fiscalía General señaló que abrirá una investigación penal contra el alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, por presuntamente incumplir las medidas de sanidad y violar los protocolos para prevenir el Covid-19.

Según el ente investigador, el mandatario no dio a conocer que había viajado recientemente al exterior y aun así, se reunió con el presidente Iván Duque, alcaldes y gobernadores el pasado 14 de marzo en la Casa de Nariño.



Hace unos días, el fiscal General Francisco Barbosa advirtió sobre ejemplares sanciones penales para quienes incumplan con los protocolos establecidos para evitar la propagación del coronavirus Covid 19.



“Todo aquel que viole medidas sanitarias adoptadas por autoridad competente, para impedir la introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de 4 a 8 años. También el que propague epidemia incurrirá en prisión de 4 a 10 años”, indicó Barbosa.



En una entrevista a un medio nacional, López Castrillón dijo que en ese Encuentro donde había cerca de 70 personas, dijo que le preguntaron si había salido los últimos 14 días del país y él respondió que sí. También si había tenido algún síntoma y le tomaron la temperatura con un termómetro digital, al igual que a todos los presentes.



Además, el mandatario tuvo contacto en reiteradas ocasiones con el gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí para hablar sobre las medidas preventivas para evitar la propagación del Coronavirus.



Hasta el momento, Larrahondo, no se ha pronunciado frente al tema.



El alcalde de Popayán, dio a conocer en las últimas horas luego de realizarse el pasado martes exámenes médicos, tras presentar tos seca, resultó positivo por Coronavirus. Con esto, se convierte en el primer mandatario colombiano en contraer el virus.



El mandatario no será hospitalizado, al menos que su situación de salud se agrave.



Aunque no se ha indicado la forma cómo el alcalde payanés se contagió, el reporte del Ministerio de Salud reseña que de los dos primeros casos en esa ciudad uno es importado y otro de contacto.



La otra persona, se trataría de una mujer entre 30 y 39 años que llegó de España.



Este viernes fue expedido en la ciudad, el toque de queda, el cual irá de 8 de la noche a 5 de la mañana, todos los días; y el aislamiento total que iniciará este sábado a las 2 p.m. e irá hasta el martes a las 5 a.m.