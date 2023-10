El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, en su participación en un encuentro empresarial en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, en el Valle del Cauca, le dio un 'tirón de orejas' al Gobierno Nacional sobre la crisis migratoria y humanitaria en zonas fronterizas como el Darién, entre Colombia y Panamá.



Es una crisis que, según el fiscal Barbosa, atañe no solo al país, sino a otras naciones, entre ellas, Venezuela, por los migrantes de ese país que se enfrentan a los riesgos de inseguridad y inhóspitas condiciones de la selva del Darién.



Barbosa fue invitado en al encuentro ‘Un año después ¿hacia dónde va Colombia?’ durante el Congreso Nacional de Comerciantes Empresarios, organizado por la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios (Fenalco). Se realizó en el Centro de Eventos, ubicado sobre la vía que va de Cali a Yumbo.



Según el fiscal, la solución a esta crisis migratoria no es la construcción de un muro, como lo planteó esta semana el Gobierno Nacional. Reiteró que es un despropósito y que es necesaria la articulación de fuerzas entre países para perseguir a grupos armados ilegales y delincuencia transnacional que pretenden ejercer un control territorial o tienen algún tipo de vinculación, para lograr un financiamiento derivado de esta actividad ilegal.



Barbosa indicó que entre esos grupos está el ‘clan de Golfo’, que tiene fuerte presencia en los departamentos del Pacífico colombiano: Chocó, Valle, Cauca y Nariño.



Dijo que existe un mercado criminal que debe ser frenado, así como sus recursos para su financiación. Señaló que estos grupos estarían propiciando el proceso migratorio ilegal, aprovechándose del drama de familias que buscan un mejor porvenir y que se exponen a la muerte en su paso por el duro tapón del Darién.

"La migración por el Darién implica una multiplicidad de países. No es solo un problema de Colombia, Panamá o Venezuela", dijo Barbosa.



Explicó que una solución sería que el país lograra un acuerdo con las naciones vecinas. Señaló que no entiende por qué el Gobierno, a través de Migración Colombia, no tiene mayor comunicación con Panamá.



Esta semana en entrevista a EL TIEMPO, Barbosa dijo sobre esta crisis humanitaria: "Es en este punto que la Fiscalía General de la Nación trabaja en poder escalar en la individualización de los actores criminales de la zona fronteriza en el Darién, cómo sería la responsabilidad y participación del grupo armado organizado del ‘clan del Golfo’ o cualquier otro".



Las cifras de migrantes que cruzan por el tapón del Darién desde Colombia hasta Panamá, en camino a países de norteamérica, no han parado de crecer, y la Defensoría del Pueblo señaló que en comparación con enero del año pasado, que frente al mismo lapso de este 2023, el número de migrantes se cuadriplicó.



De acuerdo con la entidad, mientras que en enero de 2022 se había reportado el paso de 4.702 personas, en el primer mes de 2023 cruzaron 21.307 migrantes, entre ellos 150.327 venezolanos, 29.356 ecuatorianos, 22.435 haitianos, 5.961 cubanos y 5.064 colombianos, así como otras personas de procedencia extracontinental y del Caribe.



Por ese motivo, el organismo de derechos humanos pidió aumentar la vigilancia y controles sobre el estado mecánico y permisos de los buses que están transportando a los migrantes dentro del territorio nacional; así como reforzar los trabajos humanitarios con la población migrante



“Urge que las autoridades implementen acciones para atender a este grupo poblacional junto con las comunidades de tránsito y acogida, lo que significa establecer puntos de atención médica, asistencia para la infancia y adultos mayores, así como controles de las autoridades para que los migrantes no sean víctimas de redes de tráfico de migrantes y de trata de personas, entre otros riesgos asociados a los procesos migratorios”, expuso el defensor del pueblo Carlos Camargo, en ese entonces.

'Hay fiscal Francisco Barbosa para rato', dijo sobre amenazas

El fiscal también se refirió a amenazas de muerte en su contra y el anuncio de un posible atentado por parte del Eln: "Soy un colombiano que seguirá defendiendo al país. Los derechos humanos, la separación de poderes, la iniciativa privada. Yo no defendí la Fiscalía y las instituciones para abandonar el país, me niego a hacerlo. Va a haber Francisco Barbosa para rato”.



“Los resultados son muy claros, recibimos el país con un 27 % de esclarecimiento del homicidio, hoy lo tenemos con el 44 % de esclarecimiento en el territorio nacional. Temas de feminicidio estamos en el 97%, en defensores de Derechos Humanos recibimos en el 52, estamos en el 62 %. Delitos del día a día, delitos que afectan a la ciudadanía, la violencia sexual; la violencia contra niños, niñas y adolescentes, el hurto", aseguró el alto funcionario.



CALI

