Fiscal defiende inocencia y rechaza vinculación con mafias en Cali

Por determinación de la Fiscalía General de la Nación, Iván Aguirre fue trasladado el lunes desde la coordinación de Fiscales de la Unidad Especializada a la Seccional de Guaviare. Una decisión similar cobijó a la Fiscal 19 en Cali, Ana Victoria Nieto, trasladada al Arauca, quien también niega relaciones con alias 'Mueble Fino'.



Los traslados se asocian a que ellos están bajo investigación por supuestas presiones a testigos para obtener declaraciones amañadas a cambio de beneficios judiciales. De por medio hay una pugna interna en la Fiscalía.



( Le puede interesar: Alcalde de Jamundí denuncia un hostigamiento en zona rural )

La semana pasada el coordinador de Fiscalías Especializadas de Cali, Iván Aguirre, fue llamado a juicio porque presuntamente constriñó a un procesado, el expolicia Juan David Rengifo, para que involucrara a otra fiscal, Silvana Uribe, en el secuestro del empresario Víctor Franklin Monsalve, a cambio de supuestos beneficios judiciales.



El abogado Carlos Hernán Escobar, defensor de Aguirre, dice que por la debida reserva no se referirán a ese llamado a juicio por hechos investigados desde 2018, pero anota que "estamos absolutamente convencidos de su inocencia y la misma será ratificada una vez se culmine el juicio oral".

Video El secuestro que desató una guerra en el poder de la Fiscalía de Cali

En un comunicado, el apoderado de Agurre se pronuncia en particular "ante los señalamientos que se han venido haciendo a través de algunos medios de comunicación en los cuales se ha hecho eco de unas infundadas declaraciones que un sospechoso de secuestro ha hecho, en las cuales se insinúa que Iván Aguirre ha recibido dinero de la mafia para favorecerlos en investigaciones. Afirmamos, sin dubitación, que estas son absolutamente falsas e infundadas y por lo tanto se emprenderán acciones judiciales para demostrar que se ha incurrido en injuria y calumnia, además, de falso testimonio por parte de quien lo ha sostenido".



El sospechoso de secuestro sería el mismo expolicía Juan David Rengifo, quien fue condenado por hurto calificado y agravado (del carro de un secuestrado) a cambio de señalar a otros y espera sentencia por el delito de secuestro en ese caso.



Ahora dice que los fiscales Victoria Nieto e Iván Aguirre lo obligaron a decir que iba a ejecutarse un atentado contra Nieto y que presuntamente quien dio las coordenadas era otra fiscal. Y agrega que tienen relación con Jaír Sánchez Hernández, conocido como 'Mueble Fino



( También puede leer: Bandas: entre fusiles, aires de inmortalidad y cantos sobre Satanás )

Sánchez Hernández, considerado por autoridades el último jefe de las 'oficinas de cobro' del Cartel del Norte del Valle, fue extraditado por la Corte Suprema a Estados Unidos el 28 de agosto de 2015 y quedó libre en 2019.

Jaír Sánchez, 'Mueble Fino', saldría de prisión en un año. Foto: Archivo particular

El abogado Escobar señala que "en 40 años de vida profesional Aguirre no ha sido sancionado ni en una sola ocasión, su actuar ha sido impecable. Esta trayectoria pretende ser desconocida por personas malintencionadas que con intereses ocultos han construido señalamientos mendaces e infundados. Es absolutamente falso que Iván Aguirre haya recibido dinero de parte de ninguna persona al margen de la ley, especialmente no es cierto que haya servido de colaborador para quien se conoce con el alias 'Mueble Fino'".



Escobar asegura que la única intervención que tuvo el Fiscal en una investigación donde Sánchez Hernández fue mencionado, tuvo ocurrencia en el marco de sus labores como fiscal coordinador de la Unidad de Fiscalías Especializadas de Cali durante diciembre de 2019 y enero de 2020.

El argumento de la defensa de Aguirre es que "en primer lugar, la razón de dicha intervención fue estrictamente circunstancial dado que, como fiscal de apoyo de la Fiscalía 19 Especializada de la misma ciudad, que había salido a vacaciones colectivas, tuvo a cargo legalizar la captura de Juan David Rengifo y dos personas más que estaban siendo investigadas por la Fiscal 19 Especializada quien había solicitado sus capturas por estar presuntamente involucradas en un secuestro y posterior homicidio de un ciudadano".



( Además, puede leer: Alcalde de Cali propone un 'todos ponen' para salvar finanzas del MIO )

El comunicado dice que "en la misma condición de fiscal de apoyo, Aguirre accedió a una solicitud que hizo Rengifo, a través de su apoderado, para ser escuchado en interrogatorio donde contaría los pormenores de su participación en el secuestro, posterior fuga y recaptura".



El 15 de enero de 2020, el Fiscal Aguirre le recibió interrogatorio a Rengifo, "quien durante mas de 2 horas informó acerca de cómo se produjo el secuestro, quiénes intervinieron, dónde se planeó y otros muchos detalles que se obtuvieron gracias a las atinadas preguntas que le hizo el Fiscal Aguirre", sostiene su abogado.



Y anota: "Fue Juan David Rengifo, quien por primera vez mencionó el alias 'Mueble fino', indicando además su nombre, su lugar de ubicación y las demás personas que, según él, estuvieron involucradasen ese hecho, así como en el plan de fuga. Dicha diligencia quedó grabada y de la misma se levantó un acta. Como se podrá verificar por las autoridades, el Fiscal Aguirre, lejos de querer favorecer a cualquier persona en esta investigación, como era su deber institucional, y consecuente con su forma de proceder, interrogó de forma clara, detallada, contundente y encaminada a establecer la información que el testigo ofrecía en contra de quienes, según él, participaron en dicho secuestro. No es verdad que se le haya pretendido callar. No es verdad que se le haya advertido que no podía o debía hablar de estas personas. El comportamiento del funcionario en ese interrogatorio es prueba clara de dónde estaban sus intereses. Lo que otros hayan dicho, prometido o dicho no corresponde a la verdad que se refleja en dicha evidencia documental".



El defensor de Aguirre dice que "jamás ha tenido investigaciones en contra de esta persona (Jaír Sánchez Hernández) ni ha actuado en beneficio suyo como lo demuestran los hechos. Si alguna persona dentro o fuera de la institución ha solicitado o recibido dinero a cualquier ciudadano investigado por Iván Aguirre lo ha hecho sin su autorización y, por supuesto, contra su voluntad por lo cual no puede hacerse responsable por aquello que terceros hayan hecho usando su nombre para lucrarse".



En una reseña, dice que "Aguirre es un funcionario que, a lo largo de 30 años perteneciendo a la Fiscalía Generalde la Nación, ha pasado por distintos cargos en dicha entidad. Estuvo en las unidades de Patrimonio Económico, Homicidios, Fiscalía delegado ante el Comando Especial Ejército, Fiscalía Gaula Ejercito, Fiscalía de la Unidad de Hidrocarburos, Fiscalía Especializada de Cali desde 2004 y como coordinador de Fiscalía Especializadas desde 2014 hasta el 2020".



Trabajó en las seccionales de Palmira, de Jamundí y Cali. Escobar detalla que contribuyó en el esclarecimiento de casos emblemáticos para el país tales como: los atentados al Palacio de Justicia de Cali, a la Regional de Inteligencia de la Policía Ripol Cali y al comando de PolicíaMetropolitana de Cali; al homicidio de alias J1, el secuestro del exministro Fernando Araújo Perdomo y muchos otros".



Durante su trayectoria "fue el fiscal encargado de investigar, acusar y conseguir condenas en contra de estructuras delictivas lideradas por alias 'El avestruz', 'Guacamayo', 'El lobo', 'Chicho Urdinola', 'DMax', de 'El flaco Jerson', organización que cometió el homicidio de 'El palomo' Usurriaga, obteniendo mas de 20 condenas".