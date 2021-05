Finqueros del Valle temen más saqueos

El panorama de bomba social en que se ha convertido el paro en Cali, en estas dos últimas semanas, se agrava más con el anuncio de dueños y trabajadores de fincas en Candelaria, donde se han registrado saqueos de animales.

De acuerdo, con algunos trabajadores de fincas, sienten que el Estado los ha dejado y que no tienen quién los defiendan.



Señalaron que nadie está regalando animales. Se meten por la fuerza y los sacan, advirtieron.



Lo preocupante de esta situación, en particular, es que la misma ciudadanía denuncia que tendría que tomar la justicia por sus manos, lo que estaría evidenciando una falta de credibilidad en el Estado, siendo un riesgo, ante el alto grado de intolerancia que existe en este momento.



Claman por un control de la institucionalidad, pero algunos ciudadanos indican que no debe haber represión ni atropellos por parte de la Fuerza Pública.



Académicos e investigadores de las universidades Icesi, del Valle y de la Pontificia Universidad Javeriana coinciden en que esta es una situación de crisis que necesita una voluntad política y una representación del Estado, pero de un Estado fortalecido mas no con represión.



"Es peligroso que la gente que tenga armas, pero más peligroso es que la gente tenga armas y que perciba que no hay nadie tomando decisiones ni resolviendo, allí se da el espacio para el 'yo resuelvo con mano propia' y eso realmente es muy peligroso para nuestra sociedad", explicó la politóloga con Ph.D. Luciana Manfredi, docente de la Escuela de Administración de la Universidad Icesi al señalar que falta una voluntad política para resolver esta crisis.



"El problema más tenaz es que se agota la paciencia, la gente está enojada, no hay una clara voluntad política, ni por parte del Ejecutivo ni de los gobiernos locales por frenar la violencia, entonces, en países con tanta crisis sociales como los nuestros, también con tanta desigualdad social, el hecho de que la gente se termine amenazando y diciendo que va hacer a otra persona lo uno y lo otro, también es producto de una situación no solo de crisis, sino de acefalía, como que no hay ninguna cabeza del Gobierno Nacional o local, que esté buscando tomar una posición conciliatoria entre los diferentes actores sociales, eso es lo peligroso", sostuvo la docente.



También se refirió a los enfrentamientos entre el Esmad de la Policía y civiles.



La politóloga dijo que la forma en que se generó el paro es muy particular.



“La marcha del 28 empezó bien, luego aparecieron grupos delinquiendo, saqueando”, anotó.



“Pero estamos en un nivel de violencia tal, que se está confundiendo a los manifestantes, personas que pacíficamente han salido a marchar con la consigna de frenar la reforma tributaria con otro grupo de personas que todavía no están identificadas y eso es bastante extraño que después de una semana no se sepa quiénes cometen estos hechos que generan desestabilización”, añadió la docente y considera que es extraño, “porque no se sale solo a causar daños en un supermercado, hay que salir en un grupo, eso estaría siendo movilizado por alguien (...) Al anochecer aparecen dos actores: personas que crean disturbios, aunque no todos, y otros son Policía y militares, y ahí es donde empieza la batalla campal”.



Desde el jueves pasado, ocupantes de carros han pasado disparando cerca de concentraciones como La Luna y Paso del Comercio, en Cali.



El director de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana, Gustavo Morales, dijo: “En esta protestas sin parar, el Gobierno ha venido perdiendo del orden público de la ciudad, primero porque ha habido un alcalde incapaz de contener la protesta social”. El docente dijo que cuando viene el ministro de Defensa a poner la casa en orden, el mensaje que deja es el caos se está apoderando de Cali. “El Presidente tampoco viene a Cali, la tercera ciudad más importante del país. Tiene una forma de hacer política bastante lejana (...)"



Dijo también: "El deterioro del orden público se ha traducido en aumento de represión y de confrontación entre Esmad y ciudadanía. Dentro del deterioro vemos una brutalidad policial y de los cuerpos represivos del Estado en aumento, pero contrariamente a lo que se podría pensar, no significa un Estado de mayor fortaleza, sino que el Estado es brutal por su debilidad, no tiene un control y tampoco puede responder en terrenos social y económico, entonces responde con una fuerza desbordada”.



CALI