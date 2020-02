'Financial Times' reconoce a Cali y Valle para turismo en 2020

El Valle del Cauca es uno de los principales ejes del turismo de negocios, debido a su oferta cultural, infraestructura, conectividad e instalaciones para la realización de eventos.

Así lo señala el informe del Financial Times, el reconocido medio británico que resaltó al departamento y a Cali como una región tendencia para el turismo en este 2020.



El Viceministerio de Turismo resaltó que esta es una contribución al posicionamiento de este sector de la economía en todo el país. Esta cartera resaltó que el turismo en Colombia ha incrementado sus ingresos en un 35,7 por ciento, pasando de 4,7 billones de dólares a 6,6 billones en 2018. “Este posicionamiento de Colombia, por parte de Financial Times, demuestra una vez más que el país tiene un gran potencial como destino turístico de talla mundial”, afirmaron en el Viceministerio.



Invest Pacific destacó que al cierre del 2019, el Valle del Cauca sumó 25 proyectos de inversión, con más de 2.896 empleos y flujos de inversión por más de 868 millones de dólares.



En ese 2019, según Invest Pacific, el Financial Times reconoce el apoyo y la gestión de Invest Pacific a proyectos de ciudad que buscan fomentar capacidades en el idioma inglés, con programas como ‘Go Cali’ y ‘English for Working’, impulsados por la Alcaldía de Cali. Precisamente, éste último acaba de graduar a 450 personas en competencias laborales bilingües, para el sector BPO y turismo.



En el tema de aftercare, Invest Pacific fue reconocido –por segunda vez, pues también recibió este reconocimiento en el 2018– por su estrategia de acompañamiento y relacionamiento con los inversionistas instalados en la región y por abrir espacios de valor para estos empresarios, ofreciendo apoyo personalizado que favorezcan el crecimiento y los planes de expansión de sus compañías en la región.



La clasificación también destaca al Valle del Cauca como una región líder en Colombia para la producción de bioenergía. Aporta más del 72 por ciento del bioetanol producido en el país y más del 88% de la cogeneración de electricidad nacional a partir de biomasa. Esto representa un gran potencial para las empresas que buscan aprovechar la transformación de la biomasa, generada a partir de fuentes tales como residuos de caña de azúcar, residuos forestales y residuos sólidos y animales.



En logística, la clasificación destaca que el Valle cuenta con la única plataforma multimodal sobre el pacífico colombiano, que permite atender el mercado local e internacional con unos costos competitivos y atractivos para empresarios extranjeros.



Otra ventaja competitiva de la región que destaca la escalafón son los beneficios tributarios que encuentran los inversionistas. Esto se debe a la red de zonas francas –hay siete en la región–, las cuales aportan el 50% de las exportaciones de las zonas francas del país. También, a las reducciones en impuestos locales, como el predial y el impuesto de industria y comercio, que ofrecen doce municipios del Valle del Cauca.



En 2019 se contabilizaron 25 proyectos de inversión y reinversión en proceso de establecimiento en el Valle del Cauca, procedentes de países como Francia, Austria, España, Alemania, Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Perú, Colombia, por nombrar tan solo algunos. Proyectos que están generando más de 2.896 empleos desde este año y flujos de inversión por más de 868 millones de dólares.



En total, durante los últimos nueve años, desde Invest Pacific se ha contribuido de manera continua al desarrollo sostenible y crecimiento de la región. La llegada de más de 115 proyectos de inversión extranjera y nacional a 18 municipios –entre 2011 y 2019–, generando cerca de 14.000 empleos y montos de inversión que superan los 1.000 millones de dólares, son algunas cifras del trabajo que ha consolidado Invest Pacific.



Por su parte, el Cali Valle Bureau realizó 35 eventos entre 2018 y 2019, y se lograron más de 16 millones de dólares. Según la entidad, en 2019, hubo más de 5.000 nuevos turistas que dejaron más de 4 millones de dólares a Cali, es decir, más de 13 mil millones de pesos.



