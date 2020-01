Fin de semana de tragedias y emergencias en el Valle del Cauca

De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres se registraron varios incidentes en el territorio.

El viernes pasado, en el sector La Nubia, vía Cali- Candelaria, el joven Sebastián Ocampo, quien al parecer había sido herido por arma de fuego, fue arrojado por personas desconocidas al río Cauca. Se desconoce su paradero.



Al día siguiente, en el sector de Juanchito, Jahn Carlos Gómez se lanzó a las aguas del Cauca. No ha sido rescatado hasta la fecha.



Además, ayer, las playas de Juanchaco, Ladrilleros, La Bocana, Pianguita fueron cerradas por una fuerte ventisca que se presentó generando olas hasta de 3 metros de altura. Hoy volvió a la normalidad el servicio.



En el municipio de Pradera, al sur del departamento, hubo un incendio estructural de una vivienda en el corregimiento de Bolo Blanco. Una familia de seis integrantes resultó damnificada al perder todas sus pertenencias. Sin embargo, no hubo desgracias personales.



En el recuento también está un caso en la vereda Piles, del municipio de Palmira. donde se desplomó una vivienda que tenía varios años de construida. Sus propietarios alcanzaron a sacar algo de sus pertenencias antes del hecho. En el inmueble vivían seis personas que resultaron afectadas. Hoy, se desplazará hacia esta zona la Secretaría Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres para entregar algunas ayudas humanitarias.



Mientras que en el municipio de Obando se presentó un incendio forestal en la finca La Mina, antigua vía férrea donde se quemaron seis hectáreas de caña de azúcar, en Bolívar, corregimiento de Ricaurte, hubo otro incendio forestal donde se quemaron 20 hectáreas de pasto y bosque.



En la vereda El Danubio, municipio de Dagua, se presentó un deslizamiento de tierra y el colapso de la pared de una vivienda con pérdida de enseres. No hubo personas lesionadas.



Además, cabe recordar, que el domingo, en el lago Calima, dos hermanos murieron por inmersión en la conocida Entrada 5 de este sector turístico. Los fallecidos fueron identificados como Jhoan Sebastián Parra López 21 años y Andrés Felipe Parra López de 29 años.